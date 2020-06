Sujeto con prisión domiciliaria acusado de disparar contra una camioneta

El damnificado, de 52 años, quien al momento del ataque viajaba junto a su pareja, radicó la denuncia por el delito de Tentativa de Homicidio.

"F.A.G. debería estar cumpliendo la prisión domiciliaria que se le había dictado hace más de un año", acusó la mujer al denunciar que el agresor atentó contra la vida de su padre.

"Qué alguien me explique porque no entra en mi cabeza: ¿Cómo una persona con antecedentes por violencia de género, intento de homicidio, portación de arma blanca, entre otras cosas, aún anda como si nada en la calle? ¿De qué hablan cuando hablan de justicia?", se preguntó la mujer.

Fuentes policiales confirmaron que el agresor, de 45 años, efectuó dos disparos contra la camioneta, uno de los cuales impactó en la ventanilla derecha del vehículo, sin provocar lesiones a los ocupantes del mismo. El agresor, minutos después del hecho, fue detenido y trasladado a Nogoyá, donde quedó a disposición de la Justicia.

Pero según dio cuenta la hija del damnificado, tras el ataque, sobre el sujeto sólo se dispuso una prohibición de acercamiento a una distancia de 200 metros del denunciante, en especial, a su domicilio ubicado en la zona de Guardamonte (departamento Tala) y al lugar de residencia transitorio, un establecimiento rural donde trabaja.

La medida había sido dispuesta por el fiscal Rodrigo Molina ante el juzgado de Garantías de Nogoyá, a cargo de la Dra. María Andrea Cantaberta.

"Los delincuentes brindando armados, saliendo a disparar como si nada a la calle", se quejó la joven.

"Fueron dos tiros, dos balas, que podrían haber terminado en la cabeza de tu hermano/a, de tu madre, de tu padre o en la tuya", sentenció tras el hecho que dio a conocer a través de El Once.

Y se preguntó: "¿Hasta dónde vamos a soportar que estos tipos se salgan con la suya? ¿Hasta dónde vamos a seguir mirando para otro lado?".

"Pido y exijo justicia"

"Me duele la impotencia que me genera tanta injusticia. Me duelen los comentarios maliciosos que juzgan a la víctima en vez del agresor y me duele aún más porque hoy podría haber perdido a mi padre", manifestó la mujer. Y agregó: "Este tipo debería estar siendo vigilado por las autoridades que deben velar por la seguridad de todos nosotros. ¿Dónde estaban?, ¿Dónde están ahora? ¿Qué están haciendo para que esto no vuelva a suceder?".

"Quiero que la Justicia actúe y me garantice que me puedo ir a la cama sabiendo que al otro día podré hablar con mi papá. Todo el que me conoce sabe que mi padre es lo más importante en mi vida y que si le pasa algo yo sería una muerta en vida. No puedo describir las emociones tan horribles que experimenté cuando mi papá me llamó para contarme que le habían disparado. Es algo que no le deseo a nadie y espero que antes de hablar; piensen que atrás hay una hija que está destrozada", cerró.