Espionaje y expropiación, tópicos de un ida y vuelta entre concejales de Crespo

El escenario nacional interpela desde diferentes temáticas y dos de ellas tuvieron eco en el Concejo Deliberante de Crespo, generando un cruce de opiniones que dejó en evidencia posicionamientos opuestos.

Haciendo uso del Art. 44, que les permite a los concejales exponer sobre cuestiones que no integran el Orden del Día, la concejal justicialista Solana Piedrabuena, expresó: "El bloque de concejales del Frente CREER quiere manifestar su repudio total a las operaciones de espionaje llevadas a cabo sobre ciudadanos argentinos, como práctica de un gobierno democrático. Que desde una gestión gubernamental se investigue a propios y extraños, se realice ilegalmente el seguimiento de cientos de argentinos: comunicadores, políticos, sindicalistas, integrantes de la iglesia, de agrupaciones sociales; de allí al armado de causas judiciales y al manejo político de la justicia, con el consecuente descreimiento del pueblo en los Poderes del Estado, hay un solo paso. Los hechos de espionaje realizados casi masivamente durante la gestión de Mauricio Macri, nos dejaron la capacidad de asombro y de indignación saturadas, ya que a veces vemos pasar hechos y sucesos realmente graves para la República, sin reacción. Un gobierno democrático que realmente quiere el bien para el pueblo, para su gente, no lo persigue con la enorme lupa de los servicios de inteligencia, fuera de la ley. Recuperar la democracia y sus valores republicanos, fue una gesta de todos los argentinos, aunque parece que cada vez es más una democracia chiquita y restringida. Eso pasa cuando desde un gobierno se montan estos sistemas de espionaje que borran la independencia de Poderes y eliminan la transparencia de lo público. La Agencia Federal de Investigaciones debe ser un brazo de la Justicia, para impartirla y preservarla, no un instrumento de los gobiernos de turno. Lo expresado el día de hoy va ser presentado en la siguiente sesión, a través de un Proyecto de Comunicación, el cual esperamos sea acompañado por los ediles del Frente Crespo Nos Une – Cambiemos".

El bloque oficialista no dejó pasar por alto las expresiones, que encontraron el rechazo manifiesto de Carlos Pfaiffer: "Creo que es un acto de cierto apuro. Transmitir esto de la forma en que lo ha hecho, habla de un apresuramiento en una toma de decisión, en un comentario, en un Cuerpo Deliberativo como es el nuestro. Creo que hasta que la justicia no se expida, no podemos hablar con estos términos, en la forma en que se expresó. Ante estas acusaciones y dentro de estas situaciones que acaba de mencionar, deberíamos hacer que trabaje el tercer Poder de esta democracia, que tanto nos ha costado y que hoy gozamos. Deberíamos aceptar y permitir que los tres Poderes que la constituyen, que la forman, actúen. Una vez que se expida, podremos decir cada uno lo que corresponda, en función del partido que representamos, o desde la actitud o el repudio que podemos tener como ciudadanos".

El ida y vuelta no dejó conforme a los bloques, originándose con nuevos voceros, una segunda vuelta. El edil Humberto Giménez (Frente CREER), expresó: "Con respecto a lo que decía el concejal (Pfaiffer) que tendríamos que esperar a que se sucedan los acontecimientos para hacer una manifestación, estaríamos de acuerdo si lo hicieran ustedes también. La liberación de presos o la expropiación de Vicentín, salió el tema a la luz y hubo manifestaciones de su bloque sobre esa noticia, que hasta ese momento no era más que eso, una noticia. Y todavía no se ha llegado a nada concreto. Respecto de las expropiaciones, quería traer para recordar, dos hechos que se sucedieron: uno en la ciudad de Crespo y otro a nivel provincial. Uno fue la expropiación del frigorífico de Santa Elena, durante la gestión del gobernador Sergio Montiel -radicalismo- y el otro, fue un Proyecto de Declaración de Interés Público sujeto a Expropiación de los terrenos del Tiro Federal de Crespo, promovido por un bloque unipersonal y por los en ese momento concejales Elina Ruda y Miguel Pusineri. Si necesitan darle veracidad a lo que estoy diciendo, se puede pedir por Secretaría, porque eso está acá. Si se nos pide coherencia, también hay que serlo", concluyó.

Por su parte, el Frente Crespo Nos Une hizo una intervención más, protagonizada por la presidenta del bloque, Elina Ruda: "Nunca creí que íbamos a atravesar estando en gestión, una situación tan compleja como la que estamos viviendo en estos meses. Me parece que empezamos a valorar qué es el Estado, para qué sirve, por que está, por qué tenemos democracia; justamente porque es ahora lo que nos está salvando, que haya Estado y funcione. Eso es central. No creo en la política llena de chicanas. Creo en la de hacer, en la de crear cosas, en la de construir y transformar. Entiendo que -porque he estado muchas veces en el lugar de la oposición- hay que encontrar cosas para decir, plantear. No voy a hablar de lo que fue el planteo de expropiación de aquella vez y que justamente tenía que ver con el gobierno en el que ustedes fueron parte. No me parece que esos sean los temas que a la gente le importe que nos pongamos a debatir ahora. No creo que sea el momento para que la política se transforme en esto. No me parece que a la gente que estamos representando cada uno en estas bancas, le signifique este tipo de discusiones. Me parece bajo, chicanero y provocador. Fui concejal de la oposición y muchas veces la provocación es la forma; pero para que haya una provocación y una reacción, tiene que haber dos. Abogo a que la democracia sea otra cosa, que hagamos debates serios, coherentes y sostenidos en los problemas que tenemos hoy".