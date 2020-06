Enzo Gutierrez: "En Crespo, la falta de documentación es la irregularidad más reiterada"

El viernes último, fuentes judiciales dieron a conocer que se registró un aumento de sustracciones de motovehículos durante la cuarentena, sosteniendo que fueron unas 60 por mes en la capital provincial. Esa circunstancia, al margen de generar las respectivas investigaciones policiales, ameritan intensificar controles preventivos en toda la jurisdicción.

El Subcrio. Enzo Gutiérrez, precisó a FM Estación Plus Crespo que "este fin de semana se realizaron operativos en diversos puntos de la ciudad, deteniendo la marcha de vehículos y motovehículos. En ese marco, se procedió a la retención de 6 motos".

"En Crespo, la falta de documentación es la irregularidad más reiterada", afirmó el segundo jefe de la dependencia, al dar cuenta de los principales motivos que originan las retenciones. Asimismo, agregó: "Es bastante habitual que los conductores no cuenten con la licencia única o que la misma no se corresponda con el tipo de vehículo en el que se están desplazando, tal como sucedió este fin de semana. En segundo término advertimos la carencia de seguro obligatorio y le siguen otras faltas como la no portación de casco o no contar con patente colocada. Estas cuestiones que refieren a condiciones de transitabilidad, también ameritan la retención preventiva".

Gutierrez recomendó a la población, que al momento de transitar, cada propietario y/o conductor autorizado tome especial recaudo en disponer de la documentación establecida por la Ley Nacional de Tránsito 24.449, a fin de evitar molestias e inconvenientes en ocasión de ser controlado.