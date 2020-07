Ley de emergencia: “Al ajuste lo provoca el PJ, no la pandemia”, sostuvo el diputado Maneiro

El diputado provincial Julián Maneiro (UCR) fue muy crítico y manifestó que “el ajuste exprés” que impulsó Bordet a través de la ley de emergencia significa “el más rotundo fracaso del método de gobernar que desde hace 16 años se sostiene en la Provincia y que considera al Estado como un apéndice del partido de gobierno (el PJ) y no como la principal herramienta de desarrollo al servicio del conjunto de los entrerrianos”

“No es el COVID-19 responsable de la situación de quebranto del gobierno provincial, la provincia estaba fundida mucho antes de la pandemia, reconocido por el propio gobernador a principios de año cuando planteó una situación ‘difícil’. Sin embargo, se ha hecho y se sigue haciendo todo lo contrario a una reforma estructural y la promoción de la actividad privada: se asfixia a la producción entrerriana para sostener y aumentar un gasto público improductivo, ineficiente e ineficaz”, dijo Maneiro en la sesión en la que se terminó aprobando la emergencia económica solidaria.

Maneiro enfatizó que “el gobierno debe hacerse cargo de su propia obra: un Estado provincial quebrado y con un gasto insostenible; y frente a ello no tiene otra idea que el camino de los atajos y parches, para evitar hacer frente a la verdadera causa de la crisis que no es otra que el concepto del Estado al servicio de los dirigentes del PJ y no de todos los ciudadanos de Entre Ríos; buscando culpables en cualquier lado menos en ellos mismos. Nada dicen de la corrupción estructural y las causas judiciales pendientes”.

El legislador recalcó que “ampararse en el momento de crisis sanitaria y apelar a una ‘supuesta solidaridad’ para subir impuestos a trabajadores, jubilados y productores es el resumen de la situación a la que nos han llevado. Hemos dejado de ser una provincia viable y con herramientas sólidas para el desarrollo económico y social, para pasar a ser una similar a aquellas provincias feudales gobernadas por el PJ, caracterizadas por el atraso, el debilitamiento del sector privado de la economía, la falta de infraestructura, y con un grupo de privilegiados formando parte del círculo del gobierno”.