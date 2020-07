Médico con Covid-19 de Diamante, contó cómo se contagió y pidió "responsabilidad"

El urólogo Carlos Fontana, paciente que ha sido nexo epidemiológico de casos en Diamante y localidades de la zona, como Crespo, dio cuenta de su estado de salud. "No organizamos ninguna fiesta", dijo y aseguró que los difusores de información falsa deberán responder ante la ley.

El urólogo Carlos Fontana, uno de los contagiados de coronavirus en Diamante, permanece internado en el Sanatorio Adventista del Plata "atravesando la convalecencia de una neumonía por Covid", dijo el profesional diagnosticado hace algunos días.

El profesional de la salud consideró que se contagió en su lugar de trabajo. "Lamentablemente uno por la gente no se puede enojar, porque estamos en una guerra biológica y muchos tienen miedo. Muchas veces se hablan cosas sin tener los conocimientos. Uno no puede culpar", expresó a El Once TV, respecto de los comentarios que surgieron en torno a esto.

Enseguida, detalló cómo se produjo en contagio: "En el Instituto Médico de Diamante hubo un paciente que había sido operado en Paraná el 14 de junio. Fue dado de alta y llegó a su hogar con un órgano urológico perforado. Estuvo una semana con antibióticos y el 24 de junio nos encontramos con un paciente que tenía pus en el abdomen, por la perforación de ese órgano. Había estado internado en una institución de Paraná. Entramos a intervenirlo de manera urgente. No tuvimos posibilidad de investigar si tenía síntomas de coronavirus, porque lo operamos de urgencia a las 6 de la mañana junto con los doctores Jorge Camaño y Matías Morra, además de la anestesista Jimena Camaño. Gracias a Dios pudimos salvarlo".

Resaltó que "eso demuestra la exposición que tiene la parte sanitaria y la fuerza pública. Somos la primera línea de exposición y, por lo tanto, también lo son nuestros familiares y seres queridos".

Y continuó: "El paciente quedó internado en el establecimiento de salud privado. Ahí se producen los contagios adentro de la institución. Yo además trabajo en Crespo y tengo un Instituto de Urología en Paraná. Por mi circulación cumplí con todas las normas. Me costaba creer que haya tenido esta carga viral tan importante que me obligó a internarme de urgencia".

Fontana destacó el trabajo del municipio de Diamante y agradeció "la solidaridad y empatía" hacia su familia, al tiempo que resaltó que el hospital "me brindó todo el apoyo logístico para llegar hasta acá con vida".

Síntomas

Después de señalar que cuando al paciente que había operado le detectaron el virus, "yo ya estaba internado", el urólogo detalló los síntomas que padeció: "Un episodio de dolor detrás de los ojos, tos seca y dos episodios aislados de diarrea. A las 48 horas comencé con fiebre y, lo más grave fue que no podía respirar. Sentía la sensación de ahogo y falta de aire".

Interrogado sobre su familia, contó que "mi mujer es odontóloga, trabaja en el hospital de Diamante y tuvo síntoma de rinitis. Mis hijas de 15, 17 y 19 años, síntomas respiratorios leves, mientras que mi hijo de 21 años dio negativo y no tuvo síntomas".

Además, acotó que atendía un número muy reducido de pacientes por día, "con todos los cuidados y, gracias a Dios, que yo me haya enterado, ninguno resultó contagiado".

No organizamos ninguna fiesta

Acerca de las versiones que daban cuenta de que había participado de una fiesta, el médico expresó: "Tenemos que tomar las cosas con responsabilidad. Todavía no se llegó a tomar dimensión de lo que va a suceder y de la tristeza que vamos a tener en el futuro", por lo que hizo hincapié en la necesidad que el pueblo se "solidarice" y se dejan de "hablar pavadas", a la vez que indicó que para quienes se expresan con falsedades "está el peso de la ley".

"No organizamos ninguna fiesta. Desde marzo hemos cumplido con todas las normas. Toda la comunidad médica de mi ciudad trabaja responsablemente día y noche para cuidar a nuestros vecinos, junto con el gran equipo de trabajo de la municipalidad de Diamante. No es un tema que dé para jugar. Cuando les toque a nuestros seres queridos o mueran nuestros viejitos va a ser el día que van cerrar redes sociales y a dejar de publicar este tipo de cosas", enfatizó Fontana.

Y expresó: "El que difunde información falsa, que se haga responsable. Nosotros, como comunidad médica, no estamos para enojarnos ni reírnos".

La recuperación

"No soy el primer caso en Diamante. El primero es el paciente que intervenimos, que vino de Paraná. La complicación de la cirugía enmascaró los síntomas del covid", explicó el urólogo a El Once. Sobre su estado de salud, confirmó que "estoy recuperando la membrana pulmonar para intercambiar el oxígeno. Gracias a Dios hace 48 horas que estoy evolucionando bien".

Para cerrar pidió que en estos momentos prime la solidaridad y reflexionó: "Tenemos que unirnos, ser todos patriotas. Trabajar las comunidades con las ayudas de los organismos gubernamentales, obedeciendo las normas. No hay que subestimar a nadie nunca, menos a la comunidad médica que es la que te ayuda".