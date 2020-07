Decisión extrema en Santa Fe: cierran la provincia y nadie puede entrar sin hisopado

Información General 23 de julio de 2020

"Ninguna persona podrá ingresar a la provincia si no es residente, sin tener un hisopado con resultado negativo que no puede tener una anterioridad a 72 horas", dijo Perotti y anunció multas de hasta $12.000 para quien no use barbijo