Aun no apareció el ganador de los 235 millones del Quini 6 en Paraná

Un paranaense ganó más de 235 millones de pesos en el Quini 6 al acertar los números 04, 09, 12, 19, 25 y 45 que salieron en la modalidad "Tradicional" que tenía este pozo récord que se venía acumulando desde hacía varios meses.

El sorteo se realizó este domingo pero a cinco días del sorteo, el ganador no se ha presentado a reclamar su premio, confirmaron desde IAFAS a El Once.

"Es un misterio quién es el ganador", indicó a Elonce el agenciero Mario Avellaneda, dueño de la tómbola de calle Alem 87, que vendió el premio ganador.

Avellaneda aseguró que el nuevo millonario "no es uno de sus apostadores fijos", porque ya chequeó las boletas que habitualmente se juegan en la agencia, y no eran los números ganadores.

"Espero que no haya perdido la boleta y (que el premio) sirva para darle alegría a unas cuantas personas", había esperanzado el agenciero al anticipar que cuando aparezca el nuevo ganador, le daría un abrazo y lo felicitará.

De acuerdo a lo que explicaron desde IAFAS, el ganador tiene 15 días corridos después de realizado el sorteo para reclamar su premio ante las oficinas de la entidad, pero debido a que ya pasaron cinco, le restan diez días para hacerse del dinero.