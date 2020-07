Crimen de Ramoncito: Finalmente este miércoles pudieron darle sepultura

Finalmente este miércoles, sus familiares pudieron darle sepultura al niño que fue encontrado sin vida el 13 de marzo pasado, luego de una búsqueda de varios días en Hernandarias.

"Fue muy movilizador, fue volver a pasar por todo lo mismo. Teníamos la esperanza que no sea él. No es fácil ver todo esto, desde este lado, uno siempre lo mira por la tele. No piensa que va a pasar por una cosa así", definió a El Once TV, Paloma, tía del niño, al describir el desconsuelo que no cesa.



Asimismo, puntualizó: "Son sentimientos que se encuentran, sentimientos nuevos, de bronca, es un dolor muy grande, una incertidumbre total; de estar velándolo mientras que los culpables siguen libres, en sus casas, sin haber estado nunca presos. Es terrible".

Hernandarias está de luto. Pedimos justicia

Al referirse a la vida en Hernandarias, destacó: "Somos un pueblo común, tranquilo, de puertas abiertas, de chicos caminando a cualquier hora, y de repente que te arrebaten tu sobrino, un niño tan pequeño, haberle hecho semejantes cosas. Uno piensa infinidad de cosas. Algo pasó; para mí no fue porque hubo un accidente, tiene que haber algo atrás no sabemos. Uno piensa en mil cosas. Queremos justicia".

"Ramoncito era una luz; amigo de todos, nuestro pueblo es de siete cuadras por siete cuadras. Tenía amigos desde una punta de la casa de donde vivía, a la otra punta. Siempre venía a saludarme a mi negocio, con una sonrisa. Era un niño de barrio, alegre, muy humilde, no tenía maldad, todos lo conocían. Era un ángel, lo es ahora. Fue muy fuerte haber ido al cementerio a enterrarlo después de cinco meses. No fue fácil, no es fácil", dijo al hablar del niño.

De la misma manera, aseveró: "Hernandarias está de luto. Hernandarias cambió desde que él desapareció. Hubo tristeza desde el comienzo. A la gente se le mezcla el dolor y la bronca, porque esas personas andan como si nada en la calle. Si ellos no estaban ubicados en tiempo y espacio, no van a andar en la calle, no van a tener un registro de conducir. Estamos mal, el pueblo está de luto. No entiendo a la justicia".

Recordemos que hasta el momento, la causa tiene tres sospechosos, que son primos del menor, dos de ellos hermanos y con supuestos problemas mentales que fueron liberados tras pasar unos días en la Alcaidía de Tribunales y en la colonia psiquiátrica de Diamante. Se trata de Luis y Hugo Roldán, de 28 y 23 años respectivamente. En tanto, el tercero, Walter Roldán de 36 años, se encuentra con prisión domiciliaria.

De ahora en adelante, habrá que esperar otras pericias de los médicos forenses que lleguen a establecer fehacientemente cómo se produjo el hecho.