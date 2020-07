Para evitar estafas, un Consejo parroquial aclaró que no han autorizado el retiro de dinero domiciliario

La Parroquia San José se encuentra próxima a concretar una obra proyectada desde hace un buen tiempo, como es el recambio de la escalera y acondicionamiento de ese sector. Para ello, se apeló colaborador de la comunidad, aunque la campaña para reunir fondos presentó una situación no esperada. Al respecto y a modo de recomendación para evitar estafas, Pilar de Gallinger -miembro del Consejo Económico- explicó a FM Estación Plus Crespo: "Hubo una persona, que teniendo sobres que nosotros distribuimos para la recaudación a beneficio de la obra en la Parroquia San José, estuvo visitando casas y diciendo que los estaba recolectando. Queremos aclarar que desde el Consejo no tenemos a nadie designado con ese fin. No hay ninguna persona autorizada a recolectar dinero".

Pilar de Gallinger recodó que "las donaciones se reciben únicamente a través de la cuenta bancaria abierta en el Banco Macro. Para informarse del número de la misma, pedimos comunicarse al 4951226 o acercarse a la secretaría parroquial y les será suministrada. Y en su defecto, quien tenga algún sobre de los distribuidos, que exclusivamente en forma personal e individual lo acerquen a la urna ubicada en la parroquia o la secretaria. La donación de dinero es sin intermediarios".

Cabe recordar, que la campaña que se lleva adelante es para la restauración de la escalera que va hacia la torre del campanario. En cuanto a la obra y el acondicionamiento complementario, Gallinger comentó: "Estamos contratando albañiles para hacer el reboque, se está avanzando con la instalación de los cables para la nueva iluminación y pronto ya tendremos la nueva escalera. Estamos bastante bien con los fondos, ya casi llegando al objetivo de recaudación, pero nos falta un esfuercito más. Por eso agradecemos a la comunidad su ayuda y no queremos que las colaboraciones se pierdan", concluyó.