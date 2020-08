Rapero argentino causó furor cuando promocionó con sus seguidores a un "streamer" crespense

Juan Cruz Villagra, es hijo del maratonista Jose María Villagra y de Liliana Folmer, tiene 15 años, y en dialogo con FM Estación Plus Crespo explicó “Soy rapero y streamer, tengo un canal en la plataforma Twitch donde interactuó con la gente. Hay un chat donde me escriben y yo charlo con ellos. Más que nada es un entretenimiento, muy popular hoy entre los jóvenes. Tengo seguidores desde 7 u 8 años hasta jóvenes más grandes que yo y que interactúan conmigo”.

Explicó que “Un viernes a la noche, como cualquier otro día, estaba haciendo una transmisión y alrededor de la medianoche, mientras yo hablaba con unos 20 seguidores, me dicen te va a hostear (promocionar) Dtoke. Para quienes no entienden, significa que cuando el apaga su streaming o se desconecta, me pasa a mi toda la gente que lo estaba viendo a él en ese momento”.

“A partir de ese momento fue una locura lo que me pasó. Cuando me saltó el alerta que Dtoke me había hosteado, se descontrolo todo. No lo podía creer, comencé a los gritos. De las 20 personas que me estaban viendo salté a 5.200, fue increíble”.







Juan Cruz contó a FM Estación Plus Crespo que “El clip de video del momento en que me di cuenta de lo que pasaba esta en Twitter, y tuvo más de 1.300.000 reproducciones”.

El joven, aun emocionado, cuenta “Yo venía esperando esta oportunidad hace mucho. Siempre decía en algún momento me tiene que tocar, por eso todos los días seguía con mis transmisiones”.

¿Quién es Dtoke?

Dtoke es un rapero reconocido mundialmente, múltiple campeón nacional y campeón internacional de la Red Bul Batalla de los Gallos. En el último tiempo ha incursionado en el fenómeno de las transmisiones en directo de Twitch, arrastrando toda su fama a la plataforma de stream.