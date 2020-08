Por una fiesta clandestina en Paraná Campaña, aislan a 18 jóvenes

La intendenta de Tabossi, Liliana Landra, confirmó la acción preventiva que se tomó con quienes participaron de un encuentro privado -no autorizado- en Viale.

Se detectó un quebrantamiento al distanciamiento social, situación que encendió el alerta en las autoridades de la Municipalidad de Tabossi, desde donde se arbitraron rápidas medidas para prevenir complicaciones sanitarias. La intendenta, Liliana Landra, explicó: "Nos comenzamos a enterar de que se había realizado una fiesta privada el 31 de agosto, en la localidad de Viale, a donde habían concurrido chicos de nuestra localidad. Nos preocupamos. Nos llegaron datos de los jóvenes que habían estado en esa fiesta y junto con el director del Centro de Salud de Tabossi, comenzamos a comunicarnos con los padres. Es una comunidad pequeña, nos conocemos todos, no era muy complicado lograrlo", dijo la presidenta municipal a LT14. Asimismo, agregó: "Sentimos que había que hacer la prevención. Estuvieron en esa fiesta, donde surgió una persona que ahora está internada en Viale con coronavirus".

"No es dar sus nombres, pero sí dar a conocer para llamar a la reflexión. Fue un número importante de chicos que participaron", dijo Landra, al tiempo que confirmó que "son 18 chicos aislados y nos preocupa. Se les pidió que queden en el domicilio. Si bien ya pasaron 7 días de la fiesta, aún quedan 7 días más para cumplir la cuarentena. Desde Salud nos indicaron que no corresponde hacer hisopados, porque no hay personas con síntomas por el momento. Pero estamos atentos".

La presidente municipal reforzó el pedido de cumplimiento de las medidas dispuestas a la población y en tal sentido, manifestó: "Pedimos a la comunidad que no se hagan reuniones sociales ni familiares. Tabossi venía respondiendo bien, pero los chicos están cansados, tienen ganas de divertirse y lo entendemos, pero no es el momento propicio", concluyó.