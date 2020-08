Un sindicato alemán propone una semana laboral de cuatro días

El sindicato más grande de Alemania, IG Metall, propuso una semana laboral de cuatro días para proteger los puestos de trabajo, en medio de la recesión económica por la pandemia de coronavirus y las reestructuraciones que atraviesa el sector automotriz.

IG Metall, que representa a 2,3 millones de empleados en los sectores de la metalurgia y la electricidad, suele hacer reclamos laborales que establecen puntos de referencia para las negociaciones salariales en esas industrias y que inciden en otros sectores.

“La semana de cuatro días podría hacer posible mantener los puestos de trabajo industriales en lugar de desguazarlos”, dijo su líder Joerg Hofman al diario Sueddeutsche Zeitung.

El analista político y asesor de sindicatos en Alemania, Manfredo Koessl, explicó a Cadena 3 que la industria automotriz es de los sectores más golpeados por el coronavirus, el escándalo de Volkswagen y el aumento de los incentivos del Gobierno a la compra de vehículos eléctricos o híbridos.

"El sector está en plena reformulación y modificando sus estrategias. En ese contexto, IG Metall propone que los empleados trabajen 28 horas semanales", señaló.

Precisó que las discusiones sobre este planteo pasaron para el próximo año y anticipó que serán duras, ya que los empleadores buscarán pagar las horas trabajadas, en tanto que el sindicato exigirá mantener la misma remuneración, publicó Cadena3.

"Los sueldos de la industria automotriz no son altos. Si la industria es competitiva o no a través de salarios, eso nunca se ha dado del todo porque la calificación y calidad de los empleados es lo que termina valiendo. Si paga 10 euros la hora y produce por 15 euros la hora, no es lo mismo que pagar por 50 y produce por 100 o 150 euros", agregó.

En este sentido, aseguró que los representantes sindicales y los empleadores presentarán informes, estudios e investigaciones para defender sus intereses.

"Hace poco, un estudio mostraba que si una empresa pagaba sólo el salario mínimo durante ocho años consecutivos a todos sus empleados, la empresa quebraba porque no tenía calidad de producción y se le iban los empleados", concluyó.