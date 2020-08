Crio. Lisandro Reyes: "La Justicia Federal está penando la violación de cuarentena. Un vialense estuvo 20 días detenido"

En la ciudad de Viale se llevan adelante estrictos controles, tanto en los accesos a la localidad como en la planta urbana, procurando que los casos de coronavirus detectados no se propaguen por incumplir con el distanciamiento social. Algunas recorridas prevencionales y operativos han derivado en notificaciones por incumplimientos advertidos, acción policial que no ha quedado en una mera intervención administrativa. Así lo confirmó el Crio. Lisandro Reyes -Jefe de Comisaría Viale- al programa Caminata Sabatina, que se emite por FM Mitre Crespo 90.7: "Las reuniones sociales que hemos conocido, se han iniciado con invitaciones por redes sociales. A veces nos enteramos cuando ya ha terminado, porque los mismos que participan montan una especie de guardia, como para detectar si cruza un patrullero y ante la cercanía bajan la música o apagan las luces, buscan camuflar la reunión o el festejo que se está desarrollando. Aún así, se ha notificado a varias personas que han hecho cumpleaños, fiestas o las llamadas juntadas, y van a tener que responder ante la Justicia Federal, que está actuando con firmeza".

En cuanto a las experiencias suscitadas en Viale, quien dirige los destinos de la seguridad de esa localidad, manifestó: "En casos de reuniones sociales, primeramente hemos notificado a los presentes del DNU 297, acta que tiene un carácter de intimación, dado que contiene en forma detallada lo que puede y no puede hacer la persona. Reúne las disposiciones que son de público conocimiento, porque a esta altura, ya no se puede aludir desconocimiento. Cuando nuevamente son detectados incumpliendo, los notificamos de la infracción y se eleva a la Justicia Federal, que da curso a las actuaciones. La Justicia Federal está penando la violación de cuarentena. Un vialense estuvo 20 días detenido. No pasa por nuestra función todas las consecuencias, pero sí tuvimos el caso de una persona nacida en Viale -que está viviendo en General Ramírez-, quien infringió 3 veces el articulado en cuestión y por esa conducta estuvo 20 días detenido. No sabemos si luego se le aplican multas o hay nuevas resoluciones, pero sí conocimos por la injerencia de nuestra labor, la restricción de libertad por ese plazo".

En relación a las fiestas clandestinas, de las cuales una tomó mayor trascendencia por haber sido denunciada penalmente por el intendente de Viale, Carlos Weiss, el Crio. Reyes explicó: "La fiesta había sido en el ejido. Sin perjuicio de ello, dentro de la planta urbana hemos hecho notificaciones por reuniones tipo 'juntadas' de hasta más de 20 personas. Se notificó a los participantes y al dueño del inmueble, que es sobre quien recae la mayor responsabilidad, dado que es quien facilita el lugar para la reunión. Los partícipes han sido en su mayoría gente joven, pero en varios casos, por la convocatoria de menores han resultado notificados los padres, que son los dueños de casa".

"Hemos diligenciado citaciones que llegan desde la Justicia Federal por notificaciones que hemos realizado, precisamente por los incumplimientos", afirmó el funcionario policial, al dar cuenta de los avances que en términos administrativos y judiciales han tenido las actas.

El Crio. Lisandro Reyes, quien desde hace 5 meses se encuentra al frente de la dependencia de esa localidad, llamó a la reflexión de la comunidad: "Si no nos cuidamos, el virus es un enemigo invisible que no lo podemos controlar. Últimamente en la ciudad de Viale se han detectado casos positivos de Covid-19, entre los cuales hay una persona adulta mayor, de la tercera edad, y personas jóvenes. Eso nos da cuenta de que todos estamos expuestos. Pedimos a todos que cumplan con lo que ordena el presidente y el intendente. No está prohibida la circulación, pero tampoco es para que se junten en las plazas a tomar mate. Pedimos que no se queden en un lugar conversando o manteniendo reuniones como solía hacerse. Es recomendable que circulen. Nos va a llevar tiempo volver a la normalidad, pero mientras tanto cada uno debe cuidarse y cuidarnos entre todos. La Municipalidad a través de la Guardia Urbana Municipal y nosotros con el personal, nos colaboramos para controlar que no ocurran delitos, pero también haciendo foco en llevar adelante los controles por la pandemia. En el cruce de Viale de la Ruta 18 tenemos personal permanente y en los otros accesos participamos en forma intermitente con los agentes municipales".

Finalmente, a modo de balance en términos de situación de la seguridad local, el Jefe de la dependencia comentó: "En este último período tenemos más acción por la pandemia. Los hechos delictivos han mermado, pero al producirse una mayor convivencia, se han acrecentado las diferencias y los episodios de violencia familiar. Agradecemos a la ciudadanía el compromiso, porque la gente nos llama y nos aporta datos para poder identificar y notificar a las personas que están realizando alguna fiesta o están teniendo un comportamiento que nos posiciona en un riesgo de que se expanda la situación epidemiológica", concluyó.