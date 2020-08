La soja tocó el límite máximo de subas y el maíz acompañó por China: cuánto se pagó en el mercado local

Estacion Plus Crespo

En Chicago la soja subió US$ 6,3 a US$ 344,2 gracias a las señales de China, que ayer realizó importantes compras y reafirmó la intención de concretar la Fase 1 del acuerdo con Estados Unidos, y al dato de exportaciones semanales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Desde fyo destacaron un nuevo récord de exportaciones y que el 53% de las ventas 2020/21 tiene como destino a China. Este factor se combina con las condiciones secas en regiones productoras de Estados Unidos, lo que deriva en una fuerte compra de fondos. Por otro lado, el maíz y el trigo subieron US$ 1,3 y US$ 4,2 respectivamente, llegando a US$ 135,3 y US$ 199,7. El USDA anunció exportaciones semanales por 1,8 millones de toneladas de soja 2020/21. Este dato, si bien estuvo dentro del rango esperado, generó un efecto alcista al ubicarse más cercano a la expectativa de máxima, que era de 2,2 millones de toneladas. Para el maíz también estuvo dentro del promedio, pero registrando un buen volumen. Desde fyo compartieron el relevamiento completo de exportaciones semanales:

China sigue dando soporte con nuevas compras de maíz a Estados Unidos: "Las ventas que se anunciaron hoy incluyen 747.000 toneladas hacia China y 140.000 toneladas hacia destinos desconocidos (se cree que es China)", comentó fyo. Además, empeoran las condiciones de sequía en Iowa, Nebraska y el este de Dakota del Sur, y se suma el hecho de que China volvió a vender maíz de sus reservas: "Por primera vez vendió el 88,9% de lo ofrecido (vs 100% de las otras subastas)". Para el trigo impactaron las compras técnicas y subas del resto de los granos. Además, el dato de exportaciones semanales fue alcista. Mercado local: soja, trigo y maíz En el mercado local, el dólar cerró en la jornada de hoy a $ 73.66 sin variación respecto del día de ayer. El relevamiento de fyo mostró que la suba externa se trasladó al mercado local con las fábricas abriendo a 250 dólares por la mercadería disponible y la oferta apareciendo en 255 dólares: "Se terminó negociando contractual a 253 dólares o $ 18.700". Para la soja nueva los US$ 240 aparecieron por un volumen limitado, con mercado luego en US$ 237 abril y US$ 238 mayo.