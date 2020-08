Palito Ortega adelantó su álbum homenaje a Frank Sinatra

El cantante estrenó la canción "El mar" ("Beyond the sea"), un clásico de fines de los '50. El disco estará compuesto por reversiones de temas que marcaron la carrera del artista.

Palito Ortega adelantó su futuro trabajo con la canción "El mar", una reversión del tema "Beyond the sea", un clásico de los '50 de Jack Lawrence. El resto de las canciones, que aún no fueron dadas a conocer, serán también un homenaje a la época y principalmente a su admirado Frank Sinatra.

"Este disco tiene una cantidad de tiempo como proyecto porque lo empecé a hablar con el arreglador de Sinatra y, finalmente, opté por hacerlo en Alemania y quedó ahí. Un día volví a encontrarme a donde tenía los temas arreglados y dije: 'lo voy a hacer ahora'", contó Ortega a Cadena 3.

El futuro álbum culminará la trilogía que arrancó con “Rock & Roll” (2017) y “Románticos 60’s” (2018).

"Son todas melodías clásicas que uno escuchó toda la vida. Los grandes intérpretes de Sinatra las han hecho. Es un volver a aquella época de los '50 y los '60", comentó el artista.

También recordó el momento en que trajo a Frank Sinatra a la Argentina que fue cuando comenzó a soñar este proyecto. "Es un placer haberlo hecho. Son melodías que rescatamos", detalló.

Palito contó que una vez cuando charlaba con Sinatra, él le comentó que Tony Bennett cantaba mejor que él.

"Eso me dijo. Me quedé mirándolo para ver si me hablaba en serio. Su voz es una afinación perfecta y un caudal de voz impresionante. Tony Benett era reconocido por los colegas", explicó.

"Esto está hecho con gran amor y cariño que uno tiene por estas melodías. Uno espera que a la gente le guste porque uno lo hace para eso. Uno siempre piensa en cómo le va a llegar a la gente" expresó.

Finalmente, se refirió a cómo está viviendo la cuarentena y admitió sentirse triste por la gente.

"A mí me entristece mucho porque no recuerdo a lo largo de mi vida que hayamos tenido una cuarentena tan larga, que haya perjudicado a tanta gente. Me parece que afectó a muchos que tenían proyectos. Uno, a esta edad, espera y pasan los días y no se pone en marcha. Tenía una gira programada por España, pero quedó todo postergado", finalizó.