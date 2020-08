Dos hombres y un niño fueron interceptados por la policía en un camino vecinal de Strobel: no superaron el control

En circunstancias en que personal policial de Comisaría Strobel se hallaba de recorrida prevencional jurisdiccional por caminos rurales, constatando que se respete la clausura de los mismos por la pandemia, es que en cercanías al ejido se divisó el transitar de una camioneta.

El Jefe de la dependencia, Subcrio. Luis Arias, informó a FM Estación Plus Crespo: "Alrededor de las 14:50 se logró interceptar una camioneta Ford, color roja, la que era conducida por un hombre mayor de edad, oriundo de Diamante; quien se desplazaba acompañado de su hijo de 3 años y por su padre, un hombre de 60 años, con domicilio en Isletas. Al procederse a la identificación, se observó a simple vista que dentro de la cabina y detrás del asiento, transportaban un estuche de madera, que al exhibirlo el dueño, se verificó que poseía en su interior una carabina calibre .22. Es dable de mencionar que estas personas manifestaban venir desde Isletas, y no ingresaron por el puesto fijo a la ciudad de Strobel. Al solicitarle la documentación correspondiente del arma de fuego, no contaban con la misma, procediéndose al formal secuestro del arma, con cargador y mira telescópica, sumado a 26 cartuchos del mismo calibre".

Desde Comisaría Strobel se inició un legajo judicial de oficio, por Tenecia de Arma de Fuego, notificándose al poseedor de la misma. Por disposición de la Fiscalía de Diamante, ambos mayores fueron identificados en el lugar, continuando en libertad pero supeditados a la causa.