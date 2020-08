En la noche de este lunes, Seguí comienza a festejar su 113º aniversario

"La emergencia sanitaria que se vive en el país por la pandemia del Covid-19 y, a la que nuestra ciudad no es ajena, hace que las celebraciones no puedan realizarse de la forma habitual y tal como tenemos acostumbrados a nuestros vecinos, pero no quita que los festejos puedan realizarse de una manera

diferente", asegura el Decreto que declara de Interés Municipal los festejos del día 1 de septiembre de

2020, con motivo del 113º Aniversario de la fundación de Seguí; al tiempo que declara Asueto Administrativo para el personal municipal esa jornada.

El municipio invitó a las instituciones y comercios de la localidad a adherir a la medida adoptada, de llevar a cabo festejos virtuales o con escasa participación y respetando las medidas de prevención sanitaria, para lo cual se dio a conocer el cronograma oficial: