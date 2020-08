Organizan un sistema de asistencia municipal para pacientes positivos o contactos estrechos en aislamiento

Sabido es que quien recibe el diagnóstico positivo para Covid-19 debe permanecer en aislamiento durante dos semanas. Los casos registrados han generado en Crespo una nutrida nómina de "contactos estrechos", quienes también deben cumplir aislamiento obligatorio. De hecho, el COES Local pone énfasis en esta situación. En los últimos días, el responsable de Salud Municipal, Dr. Marcelo Cerutti, afirmó a FM Estación Plus Crespo: "El que sea contacto estrecho, que se quede en la casa". Sin embargo, esta situación puso sobre la mesa una cuestión, que tras ser analizada por el Comité de Emergencia en Salud, Cerutti explicó: "Cuando iniciamos este período de pandemia, se planteó la asistencia al adulto mayor o a personas con discapacidad, a través de un voluntariado social. En ese momento, no había pacientes positivos ni contactos estrechos. Era un servicio sólo para contribuir a que quienes por su edad o su patología, no salgan a la calle, ya que constituyen grupos de riesgo. Ahora el panorama es otro: se nos presentaron un par de casos de personas que siendo positivo o contactos estrechos, necesitan asistencia para cuestiones elementales, que obviamente no pueden autosatisfacer porque deben cumplir el aislamiento. En atención a ello, estamos coordinando el funcionamiento de un grupo específico, que serían personal de salud o personas con una capacitación especial, ya que no es el mismo contacto que se debe mantener. Se requieren mayores recaudos por la posibilidad de contagio. Surgió esta necesidad y los estamos asistiendo, mientras trabajamos en darle más forma a esta prestación de asistencia".

Desde Salud Municipal se establecen contactos periódicos con las personas alcanzadas por la incidencia del coronavirus, de manera que ante la solicitud de los interesados -pacientes o contactos estrechos-, será coordinada la asistencia primaria.

Por su parte, el intendente Arq. Darío Schneider, remarcó: "A quienes les toque ser contacto estrecho, es fundamental que cumplan el aislamiento. A cualquiera de nosotros le puede pasar y debemos ser responsables". Ahondando en la reflexión de la situación sanitaria de la ciudad, agregó: "La gente que se ha contagiado en Crespo, se ha contagiado trabajando, eso habla también de la ciudad que tenemos. Somos una comunidad dinámica, que recibe gente todos los días, muchos de nuestros vecinos van a trabajar a otras localidades. Entonces es difícil pararse en el acceso y querer contener el virus con la mano. Es imposible. Entendemos que más que prohibir, lo más importante hoy es apelar al cuidado personal: sumar hábitos, cambiar conductas, respetar el distanciamiento. Debemos poner más atención en nosotros. No nos asustamos, pero trabajamos con responsabilidad, y articulamos más para brindar mejores respuestas. Igualmente esto no es de un sector o de otro, necesitamos del compromiso ciudadano y colectivo para contener la enfermedad".