Denuncian a sacerdote por abuso sexual: habría ocurrido en Puiggari

El contacto de la víctima con la justicia entrerriana se dió vía Skype, desde Vitoria-Gasteiz, en el País Vasco, donde vive el denunciante desde octubre de 2019. Durante más de una hora y media, Sergio Decuyper contó cómo ocurrió el abuso, siendo un niño, en la casa de sus abuelos, en Puiggari; de qué modo se silenció el delito; y cuál fue la respuesta que recibió de parte de la Iglesia de Roma cuando viajó a entrevistare con el papa Francisco para ponerlo al corriente del delito cometido.

A las 10:30 de este sábado -las 15:30 en España-, Sergio Decuyper relató de qué modo lo abusó su tío, el cura José Francisco Decuyper, considerado el "padre fundador" de la Escuela Privada N° 116 San Joaquín. Nacido en Halle, Bélgica, el 26 de abril de 1935, el segundo de ocho hermanos, ordenado sacerdote el 10 de marzo de 1966 en Paraná, por años párroco en Santa Ana y Virgen de la Medalla Milagrosa, en la capital entrerriana, pero también con destino en General Ramírez y Las Cuevas, en el departamento Diamante. Desde 2004, alojado en el hogar sacerdotal Jesús Buen Pastor, publica en su informe Entre Ríos Ahora.

Decuyper describe al abusador denunciado como un "hombre expansivo, afable, conocidísimo en la zona, con años de trabajo con niños".

Antes de llevar el caso a la justicia, Sergio se contactó con sus padres para hacerles saber su decisión de avanzar en términos legales. Dirigiéndose a ellos, había escrito: "Queridos papá y mamá, lo que me hizo el tío José no es culpa de ustedes. Entiendo que les cueste este paso de denuncia que hago, porque la sociedad en la que ustedes viven ahí los va a juzgar. Pero esta denuncia nos hace nobles, fuertes y nos llena de salud. Esa sociedad marcadamente religiosa y católica ve en mi denuncia el escándalo, mi denuncia pone en manifiesto la tragedia del Amor mal explicado, de la sexualidad mal orientada, del miedo absurdo en el que nos han enseñado a vivir allí. No es tu culpa papá, no es tu culpa mamá. El tío José, mi abusador, escondió su enfermedad dentro de esa forma de religión mal estructurada y vivida. El tío José también es víctima de esa religión, y forma de vida, del barrio Gazzano, de Paraná en los años 80 y 90…¿y de ahora?".



Quien rompió el silencio es Sergio Decuyper, de 42 años. No esperó comprensión ni acompañamiento de sus padres: sólo buscó dar el siguiente paso sobre terreno firme, aseguró. "Siento el cansancio de todos los años", dijo en el contexto de ponerse en comunicación con los fiscales de Paraná. "Conté el hecho de mi abuso y toda mi historia", relató luego de la denuncia formalizada y agregó: "Les hablé de lo que intenté hacer en la Iglesia con la denuncia a mi tío, y todo el sufrimiento de los últimos meses".

Antes de denunciar en la Justicia, Sergio Decuyper grabó un video. En ese video pide que si hay víctimas de los abusos de su tío, se presenten en la Justicia y denuncien: "Mi ilusión es que no haya más víctimas y que yo haya sido el único caso puntual de este abuso. Pero, bueno, estoy preocupado. Y si por ahí hay otra víctima, los animo a denunciar", planteó.

"Esto lo hago por mi salud. Tenés que hacerlo por tu salud si vas a denunciar. Esto no se pasa solo. Tenés que pedir ayuda, hacer terapia", aseguró.

