Crespense frustró una estafa cuando la víctima operaba en el cajero automático

Este jueves 24 de septiembre, una vecina de la ciudad estuvo a punto de convertirse en otra víctima de estafa, si no fuese por la oportuna e importante intervención que protagonizó un muchacho, quien solidariamente puso en alerta a ella y su hija. El hombre dio cuenta de lo sucedido a FM Estación Plus Crespo: "Estaba en uno de los cajeros automáticos y en eso que empecé a operar, entraron dos mujeres hablando por teléfono, mientras iniciaron su operatoria. Se escuchaba el sonido de estar haciendo una transacción y obviamente que por la cercanía yo escuchaba lo que respondían a quien estaba del otro lado del teléfono. Por lo que le contestaban, era sospechoso, por lo que seguí 'cuchareando' y cuando dijeron que estaban pulsando gestión de claves y que debían ir a baja de homebanking, le hice seña a la señora para que se me acerque, mientras la hija operaba. Le pregunté si era de la ANSES y confirmó que sí, que le habían pedido venir a hacer una gestión, por lo que les dije que corten porque era una estafa y se iban a quedar sin plata. Por suerte lo hicieron y no habían alcanzado a transferir".

Pese a los constantes avisos y advertencias, los estafadores continúan convenciendo a sus potenciales damnificados. La situación se resolvió satisfactoriamente para este persona de la ciudad, que creyó en el engaño y que afortunadamente fue advertida por otro vecino, en el momento justo.

