Crespo se prepara para una fiesta patronal distinta

Desde la Parroquia Ntra. Sra. del Rosario elevaron un pedido al municipio para que se les permita hacer una celebración al aire libre y con distanciamiento social. Si bien aún no recibieron la autorización, planifican varias posibilidades para la celebración patronal de Crespo.

Estación Plus Crespo

El sacerdote Rubén Schmidt, indicó a FM Estación Plus Crespo que “La novena patronal inició el 28 de septiembre, y es todo muy especial ya que no la podemos hacer como en años anteriores con el Rosario de la aurora y las distintas actividades que hacíamos durante varios días”.

El párroco explicó que “Este año debemos adaptarnos a esta pandemia y entonces hemos organizado una novena adaptada a estos tiempos, y para que la celebre la familia en su casa. Hemos distribuido un video de preparación, que es una visita virtual de la virgen a los hogares. La novena la hará la familia en su casa y en cada hogar hemos pedido que se haga una especie de altar para tener un momento de oración en familia”.

Santa Misa

Schmidt indicó a FM Estación Plus Crespo que “Para el 7 de octubre nosotros presentamos un pedido al municipio para que se nos autorice a hacer una misa frente a la parroquia, al aire libre y con distanciamiento social. La intención es que se nos permita reunir a más personas que las 10 que habitualmente están permitidas. Pero ante esta situación particular del aumento de casos en Crespo, no sabemos si el municipio nos va a autorizar a realizarlo de esta manera”.

“Si nos autorizan a hacer esta misa especial, la idea es hacerla a las 9.30 Hs en la explanada de la iglesia, ocupar la calle y parte del Parque Evita, con lo cual podríamos dar muy buen distanciamiento a las personas que participen. Si nuestro pedido no prospera haremos la misa en el templo y para solo las 10 personas permitidas”.

“La demanda de personas que quieren participar es altísima. Tenemos muchos pedidos y por eso tuvimos que incorporar más celebraciones diarias, para dar la posibilidad a más fieles de participar”.

Procesión

El sacerdote indicó “También hemos solicitado la autorización al municipio para implementar un circuito en las calles que rodean al Parque Evita y que podamos pasear la virgen en una especie de procesión para que los fieles se ubiquen, siempre con distanciamiento, en ambos márgenes del recorrido. Otra posibilidad es hacer alguna especie de caravana con vehículos por las calles y que las familias que quieran puedan acompañar”.

“Son varias alternativas que hemos planteado al municipio y estamos esperando conocer cuál será la determinación de las autoridades locales”.

Sin el tradicional almuerzo pero con una venta de pollos

Schmidt explicó que “Como este año no podremos hacer el almuerzo, que significa un importante ingreso económico para la parroquia, la comisión parroquial ha decidido hacer una venta de pollos a la parrilla con papas al horno. Se pueden encargar hasta este sábado 3 de octubre en la secretaría parroquial y tienen un costo de $ 500. Se retiraran el mismo 7 de octubre al mediodía desde el salón parroquial”.