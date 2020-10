Piden más medidas de prevención para que resista el sistema

El secretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti, advirtió que “cualquier situación que permita la interrelación de personas, predispone que haya mayor riesgo" y aseguró que "los protocolos los disminuyen, pero no los eliminan".

Estación Plus Crespo

En ese sentido, desde el Ministerio de Salud insisten en mantener las medidas de prevención individuales y sociales para que no aumente la tensión del sistema sanitario.

"Lo único que elimina el contagio a cero es estar a más de dos metros, usar el barbijo, la higiene personal y demás", subrayó el funcionario en declaraciones que difundió este viernes el gobierno provincial. También informó que la franja etaria más afectada es la de mayores de 50 años y con factores de riego.

En ese marco, mencionó que la cantidad contagios en Paraná esta estabilizada pero es alta y, además, hay "muchos casos por fuera del Covid que complican la situación de cualquier unidad crítica".

"El equilibrio se logra sólo con medidas sanitarias y cívicas del Estado, y las responsabilidades individuales, institucionales y productivas comerciales. Si no vamos todos para el mismo lado, claramente tendremos muchos problemas", alertó.

Las edades más afectadas

En cuanto a la franja etaria afectada, el funcionario dijo que "se vio un movimiento hacia arriba", y explicó: "En un primer momento, la circulación estaba bastante restringida, los que se movían eran personas jóvenes con edades de trabajo y la franja etaria que más se contagiaba era entre los 20 y los 40. Hoy esto se ha ido para arriba". Si bien hay un número importante de infectados jóvenes, también alcanza a personas de más de 50 años y aquellas con factores de riesgo, quien tienen cuadros moderados o graves.

Precisó luego que en Paraná hay más contacto con personas con factores de riesgo e insistió en que son quienes tienen más comprometida su vida cuando adquieren el coronavirus. Por otro lado, informó que "hay un número más o menos estabilizado de fallecido diarios".

especto al estado del sistema sanitario en Paraná, Bachetti explicó que es "bastante fluctuante" la ocupación de las camas, y advirtió que "al haber más circulación de personas, aparecen otros casos que complican la cantidad de terapias". Mencionó que habitualmente en invierno las terapias "entran en tensión por las patologías prevalentes de cada año, a lo que hay que sumarle accidentes de tránsito e inseguridad. Si bien hay una separación entre unidades críticas para Covid y polivalentes –porque sigue habiendo accidentes cardiovasculares, infartos, cirugías traumatológicas de urgencia– eso ocupa camas".

En ese sentido, remarcó que si no hubiera habido un tiempo para poner a punto el sistema sanitario, "hace más de un mes hubiera estado totalmente colapsado". De todas maneras, insistió en que "si la situación sigue y sigue avanzando, no hay duda que ningún sistema pueda resistir en los recursos materiales y humanos. La capacidad es finita".

Fases

"El pico en el avance tiene distintos tiempos en los diversos lugares, y tiene que ver con otra medidas también. Cada jurisdicción toma estrategias. No se mueve tanto hoy en picos, si no en fases. Se vio claramente en la ciudad de Paraná con un primera fase, estabilización, otra fase de especie de pico, estabilización, otro pico y ahora se está en una estabilización en la que se está evaluando si las medidas resultan para no tener otro pico o avances que sería mucho más complejo porque hoy la estabilidad está en un nivel alto", sostuvo.

"No podemos bajar los brazos; hay seguir con los esfuerzos porque hay que lograr que los sistemas de salud puedan absorber la demanda porque cuando no haya una unidad crítica o un respirador para una persona, la mortalidad crecerá muchísimo", advirtió.

Bachetti insistió en la importancia de las medidas de prevención como el distanciamiento, el uso de barbijo y el autocuidado. "Para bajar en el número de casos, hay que lograr un equilibrio para tener una vida más o menos normal. Si se cumple con estas regulaciones, habrá menos casos y no colapsará el sistema sanitario, y de esa manera podremos seguir viviendo lo más normal posible. El equilibrio se logra sólo con medidas sanitarias y cívicas del Estado, y las responsabilidades de los sectores privadas, institucionales e individuales. Si no vamos todos juntos, claramente tendremos muchos problemas", expresó.

"Los protocolos disminuyen los riegos, no lo eliminan. Lo único que elimina el contagio a cero es estar a más de dos metros, usar el barbijo, la higiene personal y demás", concluyó.