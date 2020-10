Lo detuvieron por ebriedad y desorden y le iniciaron actuaciones penales por el delito de amenazas y lesiones

El hecho se produjo este sábado en horas del mediodía en Strobel. Un hombre amenazaba y agredió a su ex pareja quien lo denunció.

Según informó a FM Estación Plus Crespo el sub Comisario Luis Arias, Jefe de la Comisaria de Strobel “ante el llamado de una mujer, domiciliada en el Barrio Belgrano, la cual acusaba haber recibido amenazas y hechos de violencia por parte de su ex pareja, personal policial juntamente con comando radioeléctrico de la ciudad de Diamante, ubicaron al agresor el cual se encontraba en ese momento efectuando desmanes en la vía pública y en aparente estado de ebriedad".

"Tras ser reducido fue derivado a la Jefatura de Policía de Diamante donde quedó alojado por infringir la Ley Provincial 3815, (Ebriedad y Desorden), y además la víctima de la agresión efectuó la denuncia penal contra el detenido, quien antes de la llegada del personal policial había agredido físicamente a la damnificada".

Con conocimiento de la fiscalía de turno prosiguen diligencias de rigor en consecuencia al hecho llevadas a cabo por personal de Comisaria Strobel.