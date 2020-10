Brian Calderara: "Firmar el contrato fue un gran logro"

Le dicen Caldera, pero no es goleador como el reconocido José Luis Calderón. Todo lo contrario. Juega para evitar las embestidas del oponente en su propio arco. Se llama Brian Calderara, tiene 22 años y juega de marcador lateral por la banda izquierda. Este año pegó el salto, promovido por el entrenador Frank Darío Kudelka y llegó a la Primera División de Newell’s Old Boys de Rosario.

El oriundo de Crespo, quien debutó en la Reserva Rojinegra en 2018, fue parte de la delegación que enfrentó a River con triunfo para la Lepra por 2-1. En este juego el crespense no pudo sumar minutos, pero el martes ante Sarmiento de Junín fue de la partida. Desde la Chicago Argentina, el nacido futbolísticamente en Cultural de su ciudad natal, habló con Ovación respecto de este prometedor presente deportivo.



“Arranqué a jugar al fútbol en Cultural de Crespo a los 6 años y ahí pasé toda mi vida hasta los 17 recién cumplidos. Fue ahí cuando llegué a Newell’s, en Sexta división”, contó primero a la hora de marcar sus inicios y luego sí se metió de lleno en su presente en el elenco rosarino.

“Firmar el contrato fue un gran logro por el tema de que si yo no firmaba en su momento me tenía que ir y eso me dio la posibilidad de seguir peleándola y llegar a donde estoy ahora. Estar con el plantel de primera es algo muy especial ya que es lo que todo chico sueña cuando llega a un club de esta categoría. Estar con jugadores como Pablo Pérez, Nacho Scocco, Maxi Roríguez o Gentiletti, sin dudas es especial porque que son jugadores que te ayudan a mejorar en tu carrera y aprender en el día a día. Obviamente que uno trata de sacarle lo mejor a ellos”.

Calderara recibió el visto bueno de Kudelka y habló con el DT antes de comenzar a trabajar con el plantel superior. “Sí, hablé. Fue el primer día que llegué y me dijo que haga las cosas como las venía haciendo y que esté tranquilo. La verdad, por lo que se ve, es un técnico que le da mucha confianza a sus jugadores y eso para nosotros es muy importante, más allá de que yo hace poco estoy. Sentir la confianza del entrenador es clave”, dijo.

El ambiente futbolístico de Crespo, seguramente, como su familia y amigos, están orgullosos por este paso. De todos modos el defensor no se detiene tanto en eso. “La verdad que no sé que se dice en Crespo porque yo soy un chico bastante reservado, me gusta mantener las cosas entre la familia y los amigos y no escuchar muchos comentarios, pero obviamente que ellos están muy felices con lo que logré. Si bien aún no me considero un jugador de Primera, porque hay que seguir mejorando día a día para poder serlo. Hay que estar con mucha tranquilidad”, finalizó

Calderara y su deseo de sumar minutos

Brian trazó sus propias metas más allá de las colectivas: “Los objetivos para mí son siempre los mismos y es jugar en este momento, que es lo que necesito. Después trabajar día a día para poder mejorar”, dijo.