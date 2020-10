Combustibles en YPF LAR: "La demanda es del 65% a 70% de lo que se vendía antes de la pandemia"

Estacion Plus Crespo

A partir de las 00:00 del viernes 16 de octubre, YPF actualizó sus costos a lo largo y ancho del país, con los cual se modificó el precio en la pizarra de esta ciudad. Según un relevamiento efectuado por este medio, los valores actuales son:

*Infinia: $74.54

*Súper: $66.23

*Diesel 500: $61.06

*Infinia Diesel: $72.57

En este contexto y en diálogo con FM Estación Plus Crespo, el encargado de la Estación de Servicios YPF de La Agrícola Regional Coop. Ltda., Sergio Keiner, explicó: "Tal como estaba previsto a nivel nacional, se dio un incremento de un 3.5% promedio, en todos los combustibles. Teníamos la información de que iban a aumentar los impuestos, no así la confirmación de que se trasladaría al precio, pero definitivamente una parte impactó en lo que es el valor de venta al público".

En cuanto a la incidencia en la demanda por parte de los conductores y/o propietarios de diferentes tipos de vehículos, el responsable de la sección manifestó: "Con la cuarentena rigurosa el consumo se redujo notablemente. Después hubo un período de crecimiento hasta julio y agosto, y se amesetó el consumo. Hoy la demanda es del 65% a 70% de lo que se vendía antes de la pandemia. Son datos que se visualizan a nivel país y si bien por ahí varía un poco según la zona, en general es ese el porcentaje de actividad".

"Recibimos todos los medios de pago", afirmó Keiner, al referirse a la modalidad con que adquieren los combustibles los clientes y usuarios, al tiempo que destacó: "Se trabaja mucho con tarjeta de débito y efectivo, son las dos variantes más usadas. También tenemos cuenta corriente para la carga a transportes y la tarjeta que es administrada directamente por YPF".

Finalmente, Sergio Keiner sostuvo que "están equilibradas las ventas entre los usuarios de vehículos particulares y aquellos que corresponden a un rubro en particular, como el transporte. Sabemos también que actualmente el campo está sufriendo una sequía importante, no se están haciendo cosechas, entonces el consumo del diesel no se ha elevado demasiado. Los volúmenes en general, se mantienen dentro de lo que fue la franja de recuperación cuando se comenzaron a flexibilizar actividades".