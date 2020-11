Carmen Ortíz asumió la conducción del PJ Crespo: "Acompañamos a nuestros concejales y trabajamos por la unidad"

Estacion Plus Crespo

La militante justicialista Carmen Ortíz, es la nueva presidenta interina del Partido Justicialista en Crespo. A días de desempeñarse en el nuevo cargo, en diálogo con FM Estación Plus Crespo explicó la instancia vivenciada: "Desde el 2016 estaba como vice-presidenta del Consejo de Unidad Básica, había asumido secundando a Rubén Avero. Culminamos el mandato en marzo, pero por este contexto de pandemia, todos los actos eleccionarios se han suspendido, sin fecha cierta o determinada para la realización. Rubén Avero tiene un emprendimiento particular, que le demanda mucho tiempo y por eso ya nos había manifestado la necesidad de dejar la presidencia. Es así que asumo provisoriamente hasta que se hagan las elecciones. Hay rumores de la posibilidad de renovar autoridades nacionales en diciembre, pero son intenciones y especulaciones, no hay nada definido. Estamos en todos los niveles expectantes y a disposición, para acatar lo que se disponga".

Mientras tanto, algunas premisas buscan consolidarse en el Partido Justicialista local, sobre lo cual Ortíz comentó: "Continuaré con un trabajo que veníamos haciendo con Rubén, que es fundamental, ha costado mucho estos años y es la unidad del partido. Es algo que nosotros lo tenemos planteado como un objetivo necesario y creemos que la mayoría piensa lo mismo. De hecho, quienes me acompañan en el Consejo también lo consideran así. Estaremos activamente apoyando a nuestros concejales, que nos está representando como un sector de la ciudad. Como propósitos, acompañamos a nuestros concejales y trabajamos por la unidad. Pero, hoy las circunstancias también nos exigen ante todo, acompañar a nuestros ciudadanos en este tiempo de pandemia. Estamos intentando acercarnos a distintos sectores, apoyando a quienes están al frente de tareas esenciales, a quienes necesitan resolver alguna cuestión -desde el lugar que podemos y como podemos-. La prioridad social está presente", aseguró.

"Creo que las elecciones legislativas que se avecinan para todo el pueblo argentino, también por el momento están en segundo plano", sostuvo Carmen Ortiz, en cuanto a las votaciones venideras y desde una perspectiva política, acotó: "Se está trabajando para que a esa instancia también la afrontemos desde la unidad. Cada grupo político que pertenece al justicialismo de Crespo siguió conectado, trabajando con sus equipos, manteniendo contacto con quienes tenían proyectos y desde el partido trabajamos con las puertas abiertas a todos. Todos los grupos comparten esta intencionalidad y cuando esta pandemia pase, esperamos encontrarnos en el diálogo y en la tarea conjunta que demanda el propósito de hacer una buena elección".

La presidenta interina afirmó que mantienen contacto con las autoridades provinciales de diferentes áreas y en ese contexto manifestó: "Estamos atentos a los mandatos que nuestras autoridades partidarias provinciales emanen. Por lo pronto, en la ciudad se está trabajando con presencias mínimas en el local, acorde a la capacidad de nuestra Unidad Básica; pero por otra parte, también estamos teniendo reuniones de manera virtual con funcionarios provinciales. Todo se hace más cercano por esta vía, se han achicado las distancias, así que estamos aprovechando estos recursos tecnológicos y agradecemos la predisposición, porque el ida y vuelta está funcionando muy bien".