Este viernes no habrá atención bancaria

Los trabajadores del sector celebran su día el viernes 6 de noviembre y será una jornada no laborable

Este viernes 6 de noviembre, los bancarios celebran su día por lo que será jornada No laborable. En ese sentido, no habrá actividad Bancaria en Entre Ríos y en todo el país.

El viernes los trabajadores tienen que percibir una compensación ordinaria y no remunerativa "que fue parte de nuestra discusión del acuerdo salarial conseguido por el gremio en este 2020”, señalaron representantes de La Bancaria.

Desde la práctica militante, entienden esa compensación “como una de las muchas conquistas” que vienen sosteniendo durante estos años, “fruto de la firmeza y tenacidad de la Asociación Bancaria”.

Desde el gremio resaltaron “la necesidad de apoyo al proyecto parlamentario que propone un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, para que el mismo sea sancionado cuanto antes”.

“Nuestro país debe avanzar en un reforma tributaria más justa y en lograr un sistema financiero definitivamente puesto al servicio de la Nación y el desarrollo de su comunidad”, señalaron

Desde La Bancaria no celebrarán su día con ningún encuentro presencial.

Aumento

La Asociación Bancaria (AB) y las cámaras empresariales del sistema financiero acordaron un aumento salarial del 26 por ciento en cuatro tramos para este año sobre los salarios de diciembre último, informaron a Télam los dirigentes Sergio Palazzo y Eduardo Berrozpe.

El acuerdo establece que los trabajadores percibirán un 7% de mejora para el primer trimestre de 2020; un 6% para el segundo; otro 7% para el tercero, y un 6% para el cuarto trimestre del año, porcentajes aplicables también sobre los adicionales y la compensación del Día del Bancario, y estipula una cláusula de revisión en la segunda quincena de noviembre.

El Secretariado General Nacional del gremio, que encabeza Palazzo, aseguró en un comunicado que, al considerar "el derecho incuestionable" de los bancarios a percibir una mejora salarial, lo hace con "la responsabilidad que demanda la actual situación".

"Al desastre que junto con la inmensa mayoría de argentinos y el nuevo gobierno se afrontaba hacia principios de año se sumó el impacto mundial de la enfermedad causada por la Covid-19, cuyas consecuencias sobre la economía y la sociedad, la producción y el empleo son de una magnitud imprevisible", remarcó la AB.