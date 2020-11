Compensaciones a la soja: Para la FAA son "una bocanada de aire" pero apuntan a la reforma agraria

Fuente de la noticia: Estación Plus Crespo

"Si bien no es lo ideal, tal como Federación Agraria lo había planteado, es una medida hace falta para los pequeños y medianos productores. Esperemos que esta ayuda sea rápida, transparente y no burocrática para que los productores puedan acceder a los beneficios, y no quede en un mero anuncio", opinó el dirigente rural y agregó: "Sirve para tomar una bocanada de aire en este momento que falta financiamiento y que hay incertidumbre en los precios de los insumos".

En ese sentido, planteó a APF Digital que lo ideal es plantear una "verdadera reforma agraria" que apunte a la baja de los impuestos y de las retenciones con el objetivo de "mantener a los productores en producción y el entramado social". No obstante indicó que "mientras tanto, estas políticas pueden ayudar a los que tienen mayores dificultades".

Por otro lado, Guía alertó que la medida anunciada por el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y publicada hoy en el Boletín Oficial. "no contiene a aquellos productores que trabajan en campos alquilados, y que si bien son un poco más grandes, los números son ajustados".

"La verdadera reforma agraria la tenemos que hacer sosteniendo a los productores en el campo y no perdiendo 5 mil por año, para eso es fundamental cambiar el sistema impositivo", finalizó.