Fernando Raffo: “Esta realidad de Riego Forestal con Efluente Cero es un hito en la región”

El ex secretario de Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, elogió la iniciativa y puesta en marcha del proceso. Destacó que es la segundo experiencia a nivel provincial y la primera en su escala. El profesional explicó el alcance de la disminución de la huella hídrica y de carbono que se logra.

Estacion Plus Crespo

El Grupo Motta inauguró en la jornada de este martes, el predio destinado al "Proyecto de Riego Forestal y Efluente Cero". Se trata de una inversión que responde al espíritu de procurar mejorar la calidad de vida de quienes conforman el entorno inmediato y medio del emplazamiento industrial, como así también una acción concreta en post del cuidado del medioambiente, uno de los pilares del compromiso social con el que se desenvuelve la firma.

El Ingeniero Fernando Raffo fue uno de los asesores, aportando sus conocimientos técnico-profesionales, pero también su experiencia como funcionario público, instancia en la que ya impulsado este tipo de políticas ecológicas. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el profesional y ex secretario de Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, explicó. "Trabajando en el gobierno provincial y luego en la faz privada, veía reiteradamente que por más que las industrias cumplan la normativa, los efluentes líquidos -sobre todo en lugares donde no hay cursos o arroyos que tengan mucho caudal-, siempre terminaban generando un impacto negativo. Entendiendo que los nutrientes que tienen los efluentes son malos para el agua, pero buenos para los árboles, la idea ha sido cambiar el eje y en vez de volcar este efluente en un curso de agua, transformarlo en un recurso de uso más positivo, como ser regar árboles o cultivos agrícolas. Se comenzó a buscar alternativas y experiencias, encontrándose en el sur de Córdoba al ingeniero agrónomo Aldo Rudi, que desarrolla este tipo de acciones desde hace más de 50 años. En la costa del río Uruguay hubo una empresa que empezó un proceso forestal similar, a menor escala; y ahora el Grupo Motta trabajó y puso en marcha esta propuesta".

Raffo destacó la dimensión de la reutilización, precisando que "hoy la empresa está cercana a los 2 millones de litros por día de efluentes y lo interesante es que la empresa ha previsto su ampliación, con la que llegará a los 3 millones de litros diarios. No se quedaron esperando a terminar de ampliar la planta nueva, para después encontrarse con la situación de ver qué hacían con los efluentes, sino que empezaron a explorar y ocuparse anticipadamente. Hay un balance indicador: regar 10 hectáreas forestadas puede insumir el consumo de un millón de litros. Con la dimensión de este predio -33 hectáreas-, se reutiliza la totalidad de lo que se genera y se generará, se infiltra y se disminuye así el riesgo en lo que tiene que ver con los cursos superficiales. Esta es una concreción muy positiva en términos de disminuir la huella hídrica de la producción avícola".

La misma iniciativa también tiene incidencia satisfactoria en lo que refiere a la disminución de la huella de carbono. Al respecto, Fernando Raffo comentó: "Un grupo de árboles puede liberar el oxígeno que necesitan 10 personas para respirar por día, en una jornada soleada y esos mismos ejemplares son capaces de captar la misma cantidad de dióxido de carbono, que es uno de los gases del efecto invernadero y que es una variable fundamental al planificar revertir el cambio climático. De acá a dos o tres años, cuando los árboles de este predio tengan mayor magnitud, se va a poder generar por día el oxígeno necesario para 6.500 personas, y se va a captar una cantidad similar de dióxido de carbono. Desde el punto de vista de la huella de carbono, es muy positivo lo que se ha concretado. La realización tiene un gran valor de evaluación en el bien común, ya que el impacto no es exclusivo para la empresa. El oxígeno de esta forestación se libera al ambiente, por lo que es en beneficio de todos. Y hasta fue pensado también con un fin paisajístico, porque dentro de 3 ó 4 años, va a ser una hermosura y desde el punto de vista económico, en algún momento cuando cumplan su ciclo los árboles habrá que ir cortando y reemplazando. De manera que como actividad forestal es importante también".

"Lo importante es que la acción genera un efecto vidriera o dominó. Es incluso la intención, que otras empresas o municipios empiecen a tomar conocimiento del proyecto y adoptarlo como una alternativa para tratar sus efluentes, que es un problema generalizado en la provincia y en muchos lugares", dijo el ex funcionario provincial. Siguiendo con esa línea de pensamiento, Raffo agregó: "Hay empresas interesadas, municipios de la costa del Uruguay que se han estado contactando y a partir de esta inauguración, seguramente va a haber gente que va a venir a conocer esta experiencia. Va a ser un faro para poder replicar esta idea en otros lugares. Es muy importante lo que está pasando hoy, porque es la muestra desde la concreción, la demostración de que funciona. A medida que avance en el tiempo, se irá notando el beneficio y el impacto. Esta realidad de Riego Forestal con Efluente Cero es un hito en la región y creo que tiene trascendencia provincial, nacional e internacional, porque es el tipo de desarrollo que el mundo está planteando, a través de los objetivos de desarrollo sustentable. Es un modelo prioritario para la proyección de la humanidad".