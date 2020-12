El fin de semana extra largo dejó reprochables pintadas en un edificio escolar

La semana hábil comenzó con un lamentable escenario en el patio de la Escuela Nina Nº 203 "Guaraní": tres tramos de pared de un mismo sector y una puerta perteneciente a un depósito, aparecieron con pintadas. La directora del establecimiento, María Bernhardt, comentó a FM Estación Plus Crespo: "Cuando llegaron las ordenanzas a las 6:00 de este miércoles, se encontraron con esas pintadas en las paredes de una galería interna que da al patio. Es una inscripción que dice 'Sloth', que significa 'Perezoso', unas 'H' sueltas con garabatos y unas líneas en una puerta, que para repintarla habrá que sacarla. Nos da mucha tristeza, porque es un edificio escolar que no tiene por qué ser atacado. Son inscripciones que no responden a nada en particular, no sabemos por qué las habrán hecho, más que por hacer daño".

El momento en que ocurrió no es preciso, ya que las instalaciones estuvieron cerradas desde el pasado viernes. Asimismo, haciendo algunas estimaciones en cuanto al ingreso, la directora sostuvo: "Por la Resolución 2722 que tenemos en vigencia, como no se permiten eventos ni que se reúna gente en las escuelas por la pandemia, es que cerramos todo el predio. Deben haber saltado por alguna reja. El edificio no tiene muros altos como para ser una barrera o un obstáculo complicado. Puede haber ocurrido en cualquier momento del fin de semana largo. Incluso en el fin de semanal largo anterior nos habíamos encontrado con botellas rotas en el patio de la escuela y unos telgopores dañados, que eran soportes de cartelería. Eran destrozos menores, pero residuos chicos desparramados y muchas botellas de bebidas alcohólicas".

"Con el aviso y la denuncia que ahora hicimos, la Policía se comprometió a hacer un control interno los fines de semana", comentó Bernhardt y agregó: "Estamos averiguando si algún vecino tiene cámaras o escuchó o vio algo. Confiamos en que en algún momento va a saltar quién o quiénes fueron".

La noticia desalentó los ánimos de la comunidad educativa, sobre lo cual la directora afirmó: "Ahora tendremos que pensar en la pintura, que nos apena, porque es cara y este año la cooperadora no pudo desarrollar eventos como para recaudar fondos. Es una verdadera lástima que haya quienes hagan esto".