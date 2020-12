Entrerriano volvió a dar positivo para Coronavirus, ahora con un cuadro clínico más grave

El resultado de los hisopados confirman su reincidencia como paciente de Covid-19. "No se lo deseo a nadie. Fue una experiencia horrible", dijo el vecino ramirense al calificar el impacto de su reinfección y agregó: "Literalmente esta vez me sentí un trapo de piso".

Aarón Mendoza, es el Jefe de Bomberos Voluntarios de General Ramírez y su estado de salud ha sido motivo de preocupación para propios y ajenos, no sólo por la empatía que la comunidad le tiene desde su vocación de servicio, sino porque es un fiel testimonio del comportamiento que puede tener la enfermedad.

Ha atravezado por segunda vez las manifestaciones físicas del Covid-19. "Si es llamativo para cualquiera, imagínense para mí", dijo Mendoza a FM Estación Plus Crespo, al estabilizarse del complejo cuadro sintomatológico que en esta ocasión la enfermedad le causó. Resumiendo su experiencia, el bombero contó: "La primera vez tuve un nexo del cual me contagié. Fui contacto estrecho, con lo cual tenía la sospecha de poder desarrollar la infección y al tener síntomas, me hisopé y dio positivo. Se puede decir que supe, pero esta vez me sorprendió totalmente. Gracias a Dios, la primera vez fue muy leve. Una tarde sentí dolor de cabeza y como un ataque de hígado muy fuerte, como una descompostura. Y después presenté algún dolor de oído, ganas de vomitar, mucho malestar en el estómago. Transcurrido el plazo obtuve el alta, me hice los análisis y tuve anticuerpos, pero no la cantidad necesaria como para poder donar plasma".

"A exactamente tres meses del primer contagio, me volvió a pasar", afirmó Mendoza y relató: "A pesar de ya haber tenido Covid, nunca bajé los brazos en cuanto a los cuidados, porque estaba al tanto de que podia haber una reinfección. Me cuidé muchísimo: casi no salía de mi casa -salvo para hacer las compras y trámites esenciales-, usaba tapaboca a donde iba, no compartí mate ni con mi señora. Aún así, un domingo a la tardecita estaba trabajando en la computadora y de la nada empecé a temblar. Sin ningún motivo, templaba. No lo podía controlar. Al par de horas empecé a tener unas líneas de temperatura, seguido de un dolor de garganta similar a una angina muy fuerte, lo que me duró dos días aproximadamente. Al tercer día anduve bien, como si ya no tuviese nada, pero al cuarto día me volvió el dolor en todo el cuerpo, muy parecido a lo que había sentido la primera vez que tuve Coronavirus. Eso me llamó la atención, porque incluso era más intenso, por lo que fui al Hospital de Ramírez, me hisoparon y dio nuevamente positivo".

La segunda experiencia como paciente es un triste recuerdo para Mendoza. Se aferra y destaca haber superado nuevamente el Coronavirus, pero el transcurrir le quedó marcado: "Soy honesto, la pasé muy mal. No se lo deseo a nadie. Fue una experiencia horrible, porque menos diarrea, tuve todos los síntomas asociables a la infección de Covid. Me atacó muy fuerte. Los dolores de cabeza y corporales fueron tremendos. Tenía la sensación de entumecimiento en los músculos, dolor en las articulaciones, es dificil de explicar con palabras. Lo atravesé con un decaimiento físico muy grande. Literalmente esta vez me sentí un trapo de piso. Me levantaba una hora por día y más no podía estar. Me sentía tan mal, que tenía que volverme a acostar".

Aarón Mendoza indicó que tuvo seguimiento médico y medicación para los síntomas, "sucede que no hay mucho para hacer, por tratarse de un virus, hay que esperar a que pase", manifestó.

Ante el cuadro clínico vivenciado, el paciente recuperado comentó: "Han salido varios artículos médicos en relación a la posibilidad de reactivación viral, que puede ser lo que haya ocurrido en mí; como que el virus estaba latente en mi cuerpo y una vez que los anticuerpos se fueron o disminuyeron significativamente -3 meses-, volvióa infectarme, con más fuerza. Fue exacto a los tres meses de la primera vez y no encuentro nexo de contagio en esta oportunidad. No sé si alguien lo puede asegurar a esto, pero es lo que mayormente se está explicando desde la ciencia médica y es algo que entiendo que podría sustentar lo que me pasó".

Cabe recordar, que semanas atrás, el Jefe de Terapia Intensiva del Hospital San Martín, Dr. Guillermo Grieve, había explicado públicamente la posibilidad en pacientes de "una reactivación del virus, lo que implica mayor transmisibilidad". Mientras se estudia el nivel de contagio ante un nuevo cuadro, el ramirense comentó: "Gracias a Dios, mi familia no tuvo. Tengo dos chicos: de 4 años y otro de 2 meses, y en este segundo diagnóstico mío, mi uno tuvo algo de fiebre y el otro -en la misma jornada- defecó más de lo normal. Pero no tuvieron más que eso".

El Jefe de Bomberos de Ramírez mira con expectativas el calendario: "El lunes 14 tengo fecha para el análisis de anticuerpos, como para saber si puedo donar plasma en esta oportunidad", señaló.

Finalmente, Mendoza volvió a levantar la bandera del autocuidado y en tal sentido declaró: "Hay que seguir cuidándose. Se ha bajado la guardia un poco en el cumplimiento de los protocolos, quizás porque muchos ya tuvimos la enfermedad y podemos contarlo. Pero a los cuidados hay que mantenerlos, porque se la pasa muy mal. Lo digo por mí y porque he perdido amistades en este tiempo. Cuidémonos a nosotros y hagámoslo por los otros", concluyó.