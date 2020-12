Rusia aprobó la Sputnik V en mayores de 60 años

El Ministerio de Salud de Rusia ha autorizado el uso de la vacuna Sputnik V para la vacunación masiva de personas mayores de 60 años, afirmó el ministro de esa cartera, Mijaíl Murashko, al canal de televisión Rossiya 24.

"El Ministerio de Salud ha aprobado las enmiendas a las instrucciones de uso médico. La vacuna Sputnik V ha sido aprobada para la inoculación de personas mayores de 18 años. De esta forma, los ciudadanos mayores de 60 años pueden ser vacunados contra la nueva infección de coronavirus", afirmó.

Murashko también señaló que la evaluación de los expertos ha demostrado la eficacia y seguridad de la vacuna para los ciudadanos mayores de 60 años.

Minutos más tarde, la cuenta oficial en Twitter de los desarrolladores de la vacuna, publicó que el Ministerio de Salud la aprobó en mayores de 60 años "después de que los ensayos clínicos mostraran una completa seguridad y eficacia de más del 90 % en ese grupo de edad", y agregó que la Sputnik V también protege completamente de cualquier caso grave en este y otros grupos de edad.

La semana pasada, el presidente ruso Vladímir Putin había afirmado durante una conferencia de prensa que aún no se había aplicado la vacuna Sputnik V porque aún no estaba lista para personas de su edad. El líder ruso cumplió 68 años en octubre pasado.

"Insto a todos a prestar la máxima atención a las recomendaciones de los especialistas. Los especialistas nos dicen que las vacunas que actualmente circulan en el sector civil están destinadas a ciudadanos de cierta edad, y que aún no han llegado a personas como yo", afirmó entonces el mandatario.

No obstante, el líder ruso se mostró confiado en poder recibir la primera dosis pronto. "Repito una vez más, soy una persona que respeta la ley en ese sentido, escucho las recomendaciones de nuestros expertos, y por lo tanto, no he recibido esta vacuna. Pero ciertamente, lo haré tan pronto como sea posible", agregó.