Valeria Silvero: “Si bien siempre respetamos la ley, no siempre las leyes son justas”

“Siento bastante tristeza, por el hecho de que se legaliza algo que sabemos que va en contra de la vida”, afirmó a FM Estación Plus Crespo, Valeria Silvero, horas después de la sanción de la Ley Nacional de Interrupción del Embarazo. Como catequista y coordinadora de Cáritas de la Parroquia San José, fue partícipe de las numerosas actividades presenciales y virtuales que se llevaron adelante en la ciudad, con el propósito de visibilizar esa postura. En tal sentido, manifestó: “Mi desazón se da especialmente en relación a los legisladores. Me parece que no escucharon las voces de todos. Atendieron las voces de algunos grupos que se manifestaron más ruidosamente. Me parece que les faltó escuchar la voz de la mayoría. Creo que nuestros representantes se equivocaron al no escucharnos como debería haber sido, y quizás no nos representen como nosotros creíamos”, aseveró desde el punto de vista ciudadano.

Desde su creencia católica, Silvero agregó: “Jesús también estuvo en la cruz tres días y después resucitó. Hay una similitud con los discípulos de Emaús que iban tristes, como consternados ante esta situación que no la esperaban, y sin embargo, después vieron el rostro de Jesús y volvió el sentido. Es decir que los que estamos trabajando por las dos vidas desde distintos ángulos, vamos a seguir haciéndolo, ya sea desde Cáritas, desde Grávida o desde las parroquias. Hay un montón de gente que a título personal o familiar está acompañando este proceso de cuidado de las dos vidas. Vamos a seguir adelante con ese propósito y desde esa perspectiva, porque nuestros principios no tienen un precio. No nos compran como quizás puedan comprar otras voluntades. Vamos a seguir en el mismo camino, el de la vida. Por supuesto que respetamos a los que opinan diferente, como seguramente ellos nos respetarán a nosotros. Obviamente que se entienden los argumentos de las personas que genuinamente quizás han atravesado por esta situación tan traumática y avalan la ley. Los respetamos. Pero nuestra opinión es clara, en el sentido de cuidar las dos vidas”, remarcó.

Este 30 de diciembre no presentó lo que sus anhelos imaginaban, pero aún así, Valeria Silvero se expresó respetuosa de la instancia democrática e hizo sus observaciones: “Si bien siempre respetamos la ley, no siempre las leyes son justas. Tiene que haber también una pirámide jurídica que se respete. Esta ley no es constitucional, hay muchos puntos que son cuestionados porque tienen contraposiciones con la jurisprudencia y la normativa superior y seguramente ahora habrá presentaciones judiciales al respecto. Por un lado estamos hablando de que se es persona desde el momento de la concepción, según lo dice el Código Civil o la Constitución, y por otro lado, estos equipos de legisladores cuestionan esa interpretación de la Constitución. Me parece que es un tema bastante profundo, que tendrá nuevas instancias. Esperemos que se siga respetando la Constitución, que esto se aclare y se trabaje por la vida, pero de verdad, no con la declamación”.

Ante la aprobación del aborto legal y gratuito, Valeria Silvero convocó a un mayor compromiso desde las actitudes diarias: “Que cada persona individualmente asuma las responsabilidades. Y que las instituciones, sigamos trabajando en el cuidado de las dos vidas, en la educación sexual o educación para el amor, en las medidas de planificación familiar -que hay muchas-, y así respetaremos ambas vidas. La tristeza, o la desazón hacia nuestros representantes, no van a ser un obstáculo para que sigamos trabajando por nuestras comunidades. Hoy desde Cáritas de la Parroquia San José, nosotros seguimos trabajando como todos los días. No sé si alguien va a organizar algún tipo de manifestación o movilización. Pero esas movilizaciones como las que se hicieron en Crespo, organizadas por nuestros pastores, tienen que ver no solamente con el punto de vista de nuestra fe como creyentes, sino también con el de ciudadanos comprometidos”, concluyó.