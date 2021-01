Contra la veda, pescadores cortan el puente Victoria - Rosario

Este lunes los pescadores santafesinos vuelven a realizar cortes de tránsito en diferentes puntos de la provincia para pedir volver a la actividad. Es que la semana pasada el Juez en lo Civil y Comercial de la 11° Nominación de los Tribunales de Rosario, Luciano Carbajo, aceptó una medida cautelar solicitada por un referente de las organizaciones "El Paraná No Se Toca" e "Identidad Ambiental" y decidió declarar la veda de pesca deportiva y comercial en todo el cauce del río Paraná correspondiente a la provincia de Santa Fe desde la cero hora del 29 de diciembre de 2020 hasta las 24 del 31 de marzo de 2021.

La resolución despertó el malestar de los pescadores santafesinos que se manifestaron en diferentes puntos. En el inicio de esta semana, vuelven a cortar rutas y lugares de referencia en la provincia para pedir que se levante la veda. Desde la Asociación Civil de Pescadores que los representa indicaron que los cortes serán parciales en Ruta Nacional 11 a la altura de Tacuarandí, en Ruta Provincial 1 a la altura de Reconquista, Romang, Alejandra, San Javier y Colonia Macías, en Santa Fe en los tribunales ubicados en San Jerónimo 1552/ y en Rosario sobre el puente Rosario-Victoria y los tribunales. Aclaran que el resto de los cortes que se puedan presentar corresponden a pescadores independientes que adelantaron se organizan para manifestarse en la capital provincial, en la Fuente de la Cordialidad, sobre la Ruta Nacional 168.

El representante de la mencionada asociación, Jesús Pérez, confirmó a Aire de Santa Fe que el primer corte comenzará a la cero horas del lunes, en la medianoche del domingo, en la ciudad de Reconquista; mientras que el resto iniciarán a las 8 de la mañana. Sobre la finalización de los mismos, indicó que tienen "esperanza que el gobierno llame al mediodía y diga que se ha solicitado algo".

Cabe recordar que el Ministro de la Producción, Daniel Costamagna, confirmó la semana pasada que apelarán en los próximos días la resolución que veda la pesca deportiva y comercial en el río Paraná. Aseguran que la medida "no tiene asidero y es contradictoria". "Necesitamos la fuente de trabajo de las 4.200 familias que representamos", reclamó Pérez y dijo que la resolución judicial "no cuida el recurso". "Prohíbe la pesca comercial y deportiva en el río Paraná del lado de Santa Fe y no en Entre Ríos. Cuidemos el recurso, pero entre todos. Santa Fe no puede pescar; pero Paraná sí. No entiendo cómo cuidan el recurso. Cuidemos el recurso, pero no de esta forma", agregó.