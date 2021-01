Prohibirán la circulación nocturna hasta que bajen los contagios en todo el país

Se buscará reducir la circulación viral, que volvió a ser muy alta en el país, y, sobre todo, evitar las fiestas clandestinas, uno de los principales focos de contagio entre los jóvenes. Las medidas, que se anunciarán esta tarde, comenzarán a regir a partir de mañana.

"Las medidas van a estar esta tarde definidas. Se están redactando en este momento. Y van a estar publicadas mañana, cuando van a empezar a regir", explicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Esas medidas consisten en:

Frenar la circulación nocturna en todo el país. El horario prohibición sería de 23 a 5 de la mañana. Se establecerá un piso mínimo de contagio para establecer excepciones solicitadas por los gobernadores que tendrá variaciones dependiendo las zonas y la influencia de los contagios. La violación a las nuevas disposiciones estarán comprendidas en el artículo 205 del Código Penal. Los infractores serán denunciados ante la justicia. Las fuerzas podrían secuestrar vehículos e imponer multas.

Durante un acto en el Instituto Malbrán y acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García, el funcionario nacional añadió: "Si el aumento de casos se sigue sosteniendo, tenemos la decisión del Gobierno nacional, los gobernadores y los intendentes de avanzar en medidas de restricción de la circulación".

"No hay que dejarse llevar por la foto de un día, sino tener una mirada sistémica: no hay que mirar solamente la cantidad de casos", aclaró el ministro coordinador. E insistió: "Si esto se sigue acentuando, vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar. No va a haber especulación electoral".

El mandatario nacional encabezó ayer una reunión por videoconferencia desde la Quinta de Olivos, de la que participaron los gobernadores de todas las provincias y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, quien se encuentra aislado en su casa debido a que contrajo coronavirus.

De la reunión, que duró unas tres horas, participaron Larreta y los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Córdoba, Juan Schiaretti; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Entre Ríos, Gustavo Bordet y de Formosa, Gildo Insfrán.

También los mandatarios de Jujuy, Gerardo Morales; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Río Negro, Arabela Carreras; de Salta, Gustavo Sáenz; de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santa Fe, Omar Perotti; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y de Tucumán, Juan Manzur.

Junto al Presidente estuvieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.