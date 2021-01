LAR habilitó nuevos espacios de su Paseo de Compras

Estacion Plus Crespo

La reciente apertura al público de nuevos espacios en la sede de Casa Central de La Agrícola Regional Coop. Ltda. (LAR), pone de manifiesto que las vicisitudes que trajo aparejadas el último año, no fueron obstáculo para seguir avanzando en los proyectos de la entidad. Si bien implican mayores plazos y esfuerzos, desde la gerencia se destacó esta concreción. Quien ostenta ese cargo en el Consejo de Administración, Ctdora. Noelia Zapata, explicó a FM Estación Plus Crespo el contexto de esta habilitación: "Ha sido un año en el que hemos tenido que estar adecuándonos permanentemente, pero notamos que hemos podido atender todas las necesidades que nuestros usuarios y consumidores han estado requiriéndonos a lo largo de esta etapa. Quienes tienen que estar atendiendo tuvieron una exigencia mucho mayor, como le ha pasado a todo el mundo y hay que estar predispuestos distintos. Hemos implementado los protocolos en tiempo y forma, para proteger al personal y a los usuarios y clientes. Eso implicó mayores costos y esfuerzos, pero también ha habida mucha demanda. LAR además de proveer buenos artículos y productos, ha llevado a cada hogar seguridad en la cadena de frío, de suministro, en la higiene y en lo que refiere a seguridad sanitaria".

Desde hace unos años, LAR se ha propuesto optimizar la experiencia de quienes recorren las góndolas de sus diferentes rubros concentrados en la sede de Moreno y San Martín, sobre lo cual con satisfacción Noelia Zapata confirmó: "Primero habíamos habilitado 700 metros, después 300 más y ahora 250 mts.2 más. Todo lo que es el primer piso está completo. Nos queda pendiente la ejecución de alguna escalera, a los efectos de que ese ascenso por la escalera mecánica, tenga posibilidad de bajada por otro sector. Pero ahora quedó a disposición y en pleno uso, una parte externa y de conexión también. Tenemos un puente o pasadizo que nos permite conectarnos de manera más segura, sobre todo para los peatones. En esa circulación hemos puesto plantas, árboles y frutos, una pequeña piscina para peces pequeños, de manera que sea un ambiente más agradable. Estamos proveyendo a nuestros clientes de plantas y plantines, que producen nuestras asociadas; mientras que la ornamentación la adquirimos en los viveros locales. Realmente nos alegra y agrada poder compartir con quienes se acercan a nuestro Paseo de Compras, que poco a poco va tomando la forma en que fue diseñado".

Por otra parte, la gerente sostuvo: "A la playa de estacionamiento la hemos mejorado en cuanto a la circulación y faltan unas pequeñas etapas ahí. Vamos de a poco, porque las inversiones no son muy grandes. Tenemos que adecuar algunos sectores de Administración, ya que la sala del Consejo que usábamos nos resulta ahora insuficiente su dimensión. Por lo pronto, adaptamos la sala 29 de abril, en calle Rivadavia y Roque Saenz Peña, donde realizamos las reuniones con comodidad para el cumplimiento del distanciamiento social".

La situación de pandemia ha llevado a todas las instituciones a planificar de manera más acotada y con avances proyectados en el corto plazo, sobre lo cual Noelia Zapata anticipó: "Estamos trabajando con intensidad en un proyecto que se venía postergando desde hace muchísimo tiempo, pero que ahora se va a llevar adelante. Es la instalación de una granja totalmente automatizada. Nuestra granja -ubicada camino a Racedo, a 5 kilómetros de Crespo-, estuvo muchos años con una infraestructura antigüa y sin ninguna renovación. En esta primera instancia estaremos abocados a la instalación de una nave para 60.000 aves, con la característica de ser toda cerrada y automatizada. La inversión ya fue realizada y próximamente se hará la obra civil”.

“En todas las sucursales estamos haciendo pequeñas adecuaciones, pensando en mejorar nuestros servicios”, afirmó Zapata y a modo de ejemplo agregó: “Vamos a ampliar el Centro de Despachos de fertilizantes, al efecto de ser más ágiles”.

La gerente general instó a la población a extremar los cuidados personales que demanda la actual situación sanitaria, al tiempo que impulsó a que todos trabajen en post de cumplir sus objetivos. En esa línea de pensamiento, Zapata reflexionó: "A pesar de todo lo que nos está tocando vivir, no hay que dejar de soñar, de proyectarse, en lo individual y como comunidades. No tenemos que bajar los brazos. Donde La Agrícola está presente, son comunidades solidarias, de gente laboriosa, que quiere progresar y darle sentido a su vida. Y para que ello sea posible, todas las familias tienen que seguir cuidándose, porque hasta que la vacuna llegue a todos, hasta que estemos más preparados, hay que cuidarse. No significa atarse de manos ni de expresión. Al contrario, sentirnos libres de producir, de trabajar y ser solidarios con otros. Si tenemos mayores permisos y espacios de circulación, tenemos que ser responsables y respetar las obligaciones que conlleva".

"En este nuevo año, que no se nos cierren los sueños, sino que se nos amplíen las ganas de hacer cosas. Hay que exigir equidad y austeridad a nuestras autoridades, responsabilidad en las conducciones y en quienes debemos cumplir, y permitirnos soñar, para hacer cosas con calidad", anheló Noelia Zapata en este incipiente 2021.