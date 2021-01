Le robaron 42 vaquillonas y un toro valuados en $3 millones

El propietario del campo, Oscar Tzoiriff, contó a Cadena 3 que las 42 vaquillonas y el toro pedigree estaban en un potrero, protegidos con algunas medidas de seguridad.

"Ante un primero intento, puse una rastra de dientes para arriba para que reviente las gomas, pero se ve que tenían una logística. Entraron caminando, descubrieron todo y trabajaron toda la noche", relató indignado.

Sostuvo que el hecho delictivo "no lo deja afuera del negocio" pero "es un palo en la cabeza", ilustró el productor ganadero.

"El problema es que políticamente nunca se pusieron los pantalones largos para que las inspecciones hagan su trabajo y controle a las carnicerías que venden carne sin sello frigorífico", señaló.

En este sentido, opinó que es "imposible encontrar a los ladrones robando". "Es más fácil buscar las bocas de expendio de producto ilegales. Es tomar la decisión", subrayó.

Por último, explicó que los animales robados recibieron hace ocho días un insecticida de protección y, por lo tanto, no es carne habilitada para el consumo durante 50 días.

"Cuando estamos por comercializar, que no era mi idea, al menos 90 días antes no les aplicamos productos de veterinarias. Esta tropa va a salir a un mercado paralelo y no tiene las condiciones de salubridad para ser ingerido", concluyó.