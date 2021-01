Betsabé Paez sufrió complicaciones luego de una intervención quirúrgica y debió ser internada por una infección en su rodilla

Seguramente a teniendo competencias difíciles, esas de las cuales te preparas de una forma diferente, donde no solo importan como estas físicamente, sino que también psicológicamente. Viajó por todo el mundo, peleó cada batalla como si fuera la última, llevó la bandera de Crespo y el país a lo más alto, pero hoy, sin dudas, Betsabé Páez pelea la competencia más difícil, desde un hospital.

La crespense está internada en el Hospital Escuela Eva Perón, ubicado en la ciudad de Granadero Baigorria, en el norte del área metropolitana del Gran Rosario. La semana pasada comenzó con dolores muy fuertes en su rodilla, y cuando se acercó al nosocomio, dieron cuenta de que tenía una bacteria hospitalaria, donde se necesitaba la intervención inmediata para no llegar a un desenlace fatal.

La atleta olímpica de salto en alto dialogó con 147 Sport y comentó: «Todo empezó con una serie de cirugías que venía teniendo en la rodilla y el tobillo por lesiones deportivas que se fueron complicando en el medio, pero las cuales no eran graves, donde solo había que limpiar por fibrosis por ejemplo. Hasta la semana había llegado a tener cinco intervenciones». Luego agregó: «El 13 de enero me operaron como última cirugía pactada, donde me tenían que limpiar una fibrosis, y a los 20 días podía volverme al CeNARD y entrenar. Al parecer, en la cirugía o los días posteriores a ella, me ingresó una bacteria que complicó todo».

Quien además de esto se encuentra aislada en el hospital por dar positivo de COVID19, explicó: «Se me hizo una infección en la pierna, a punto de hacerme una septicemia, que es una infección generalizada en la sangre que puede llevar a la muerte. Fue ahí que me tuvieron que intervenir de urgencia para frenar eso. Al ser una bacteria que te va comiendo tejidos tendones, huesos, ligamento, etc, la estamos peleando con medicamentos».

En las redes sociales y diferentes gimnasios de la ciudad, como así también comercios, se comenzaron a mover para tratar de recuadar fondos, debido al importante gasto que esto genera. Paez dijo: «Al no tener Obra Social, ya que me dieron de baja la del ENARD por atleta, tuve que pagar todo de forma privada. Llegué a un Hospital Privado debido a que los médicos que estaban en el tratamiento se encontraban trabajando acá. Ahora estoy en un hospital público, donde me están dando los medicamentos necesarios. Cuando salga tendré que seguir con un tratamiento ambulatorio». Por último dijo: «Por ello se debe esta movida social, que desde ya agradezco a todos los que se están sumando y apoyando de una u otra forma en estos momentos».

La llegada al hospital

Como siempre decimos si hay alguien que sabe de pelearla a pesar de que la situación no es favorable, es Betsabé, pero la llegada al hospital rosarino y las primeras horas allí adentro no fueron fáciles. «El lunes entrené e hice vida normal, como venía realizando, el martes me levanté con molestias, que a medida que fueron pasando las horas se iban agudizando, hasta que a la madrugada sentía un parálisis en todo el cuerpo, se me bajó la presión y fue ahí cuando mi kinesiólogo, a las 6 de la mañana, me derivó de urgencia al hospital».

«Sin fuerzas y sintiendo una parálisis importante, me logré vestir y salir para tomar un taxi que me llevó al nosocomio. En el lugar ya me estaba esperando el médico, me ingresaron a un box para realizarme una punción para sacar la hemorragia en la pierna. Luego me hicieron estudios para descartar otras patologías. Fue una situación muy complicada».