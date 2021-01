Vecino de Libertador San Martín estafado en $12.000 al proyectar sus vacaciones

Hace unos días, se conoció que un crespense fue estafado al pretender reservar alojamiento en Biallet Massé. Con idéntica modalidad, se registró un caso en perjuicio de un vecino de Libertador San Martín, quien planificaba vacacionar en la turística Carlos Paz, provincia de Córdoba.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el hombre contó: "Estaba averiguando por diferentes alojamientos para pasar unos días en Carlos Paz y en eso encuentro una publicación en un Facebook de compraventa, con una propuesta que me interesó. Figuraba una persona y un número de WhatsApp, al que me comuniqué y una señora me trató muy bien, dándome las características de la casa en alquiler, la ubicación, el precio -que era algo más bajo de lo normal-, pero la mujer me argumentó que era porque la situación de pandemia había hecho caer la demanda, no había mucho movimiento y por eso el precio era un poco más económico. Me brindó bastante información y me pidió una seña. Transferí $12.000 -que era el 40% del valor del alquiler- a través de cuenta bancaria, lo que en principio me dio confianza. También me pidió una dirección de mail, al cual me hizo llegar un contrato, con todos los datos y en las condiciones que habíamos acordado, como para firmarlo cuando nos encontremos".

Una vez concretada la operatoria de pago, llegó la desilusión. El libertadorense relató que "días después ya nadie me contestaba, ni por mail ni por WhatsApp. Eso me empezó a generar dudas. Efectivamente nunca volvió a responder".

Buscando verificar que habían sido estafados, el jefe de familia activó un mecanismo para corroborarlo: "Pasado unos días y con otro número de teléfono, nos hicimos pasar como interesados y nos respondió inmediatamente. Le dijimos entonces que queríamos vacacionar y alquilar en la misma fecha por la cual habíamos pagado la seña y cuando nos confirmó, nos pidió la seña y repitió lo mismo, ahí nos dimos cuenta que era una estafa. Claramente le estaba alquilando a gente distinta la misma casa y en la misma fecha por la cual ya le habíamos transferido dinero".

El damnificado del delito económico indicó que no radicó la denuncia, aunque con la intención de prevenir a otros, prefirió dar a conocer su lamentable experiencia. En tal sentido, agregó: "Esa misma publicación apareció 5 ó 6 días más y después desapareció. No sabemos a cuántos habrá engañado. Supimos que con la misma modalidad esta persona había engañado con ofrecimientos en Mar del Plata y otros puntos turísticos".

"Algunos entendidos en la cuestión informática, me comentaron que es muy difícil dar con el autor, que tendríamos que un buen grupo de estafados denunciar en conjunto. Yo ya no tengo esperanzas de recuperar el dinero, porque lo extraen enseguida y sabemos que la plata no vuelve, circula. En fin, la recomendación es que uno acceda desde páginas conocidas, formales, que están registradas legalmente y tienen una dirección específica en la red. Sinceramente, confié y no me imaginé que Facebook se prestara para este tipo de cosas. La casa realmente existe, porque la encontramos por Google Maps. Hablamos con el real dueño y nos dijo que ya lo habían contactado por casos así, que incluso había hecho la denuncia", concluyó, instando a extremar los recaudos antes de abonar adelantos de pago.