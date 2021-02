A partir del jueves no habrá convenio de los médicos con Iosper

Desde el jueves no habrá convenio, por lo tanto no se aceptará la orden de cobertura de los afiliados a la obra social, expresó el titular de la Federación Médica, Rodolfo Nery.

Aclaró que no se trata de una medida de fuerza sino que, a partir de ese día no habrá vínculo entre el Instituto y la FEMER. La obra social cuestionó la decisión y adelantó que acudirá a la Justicia.

Hace un mes, la Federación Médica de Entre Ríos denunció el convenio a la obra social provincial porque no había posibilidad de modificación y en caso de querer realizar alguna protesta por parte de los profesionales por algún ítem de las pautas que vinculaban al Instituto con los prestadores, no era factible, empezó por señalar a El Diario, el Dr. Nery.

Por otra parte la Federación consideraba “obsoleto” los términos del convenio. “Optamos por denunciarlo un mes antes” explicó Rodolfo Nery, se notificó y “vence el (jueves) 4 a las 8 de la mañana”.

Nery trasmitió que los médicos están atendiendo “en los términos normales, pero el día 4 no hay más convenio, o sea nada liga a la Femer con el Iosper ni viceversa. No podemos admitir ningún papel que venga del Instituto porque no tenemos firmado nada. Tampoco la obra social debería pagar nada de parte de los profesionales porque no tenemos convenio”, puntualizó.

El titular de la Femer destacó que transcurrió un mes desde la denuncia del convenio y no hubo ninguna gestión. Estimó que “se le dio poco importancia” ya que “no hubo ninguna charla por un nuevo convenio”.

Diferenció la situación actual respecto de las medidas de fuerza realizadas a fin de año por los

prestadores que “finalmente acataron la resolución de una cautelar y trabajaron. Eso fue por otro carril”, indicó.

Reiteró que “es el fin del convenio. No hay convenio” y compartió que “hace 15, 20 días, envió un mensaje de voz al titular de la obra social, porque se terminaba el con-

venio. (Fernando) Cañete respondió que estaba de vacaciones, que cuando volviera nos podíamos juntar para charlar”, lo que por los dichos del profesional no sucedió a tal punto de dudar si se trató de una broma o ironía la respuesta.

Nery también informó que al momento de denunciar el convenio, hace un mes, enviaron a la

obra social el convenio de la Federación Médica que ofrecen a todas las obras sociales, con los nomencladores, donde se fijan pautas de pago. En pocos días eso se firma en la medida que se acepten los términos. “Están todas las especialidades discriminadas, cada uno con

sus nomencladores. Y con el Iosper no tenemos nada de eso en el convenio denunciado”, manifestó.

A partir del día jueves no habrá convenio, por lo tanto no se manejará la orden de cobertura. Nery remarcó que “no hay medida de fuerza, ni corte de servicio, sino que ya

no hay un convenio que vincule” a las dos organismos.

CONFRONTACIÓN. Mientras Nery dijo que no fueron convocados luego de la denuncia del convenio, desde el Iosper se informó que “la convocatoria del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos a la Federación Médica no tuvo eco favorable en

la entidad que nuclea a los médicos, quienes no asistieron a la reunión que la obra social había convocado para evitar que la situación se agravara”.

“La FEMER está haciendo lo posible para cortar la relación que históricamente la relaciona con Iosper, y como no tiene respuestas positivas a sus reclamos, que con esta actitud se transforman en innegociables, evita el diálogo y elige la confrontación”, afirmó el directorio obrero de la prestadora de salud.

La conducción de la obra social sostuvo que, “a pesar de la medida que la Cámara en lo Contencioso Administrativo 1 de Paraná, que falló en diciembre a favor de la Obra Social y ordenó a la entidad que nuclea a los médicos en Entre Ríos, a abstenerse de aplicar corte de servicios a los afiliados, FEMER ratificó el corte de los servicios”.

El Directorio se preguntó si la Federación desea continuar como representante de los médicos ante Iosper, ya que, desde hace varios meses, “solamente adopta medidas que agravan y complican la mesa de diálogo, con propuestas extremas e intentando modificar

las relaciones, clausulas y condiciones que desde hace décadas se vienen aplicando en los convenios”.

“Primero fue la ofensa, después el arancel y ahora las condiciones contractuales, buscando correr el arco en forma continua y constante, lo que va en detrimento de los esfuerzos y la voluntad de diálogo que Iosper intenta cuando convoca a conversar antes de llegar la aplicación de medidas extremas, en un contexto de pandemia”.

El Directorio recordó que “los esfuerzos del Iosper por llevar los pagos casi al día, y otorgar un 10 por ciento de aumento a sus prestadores, anticipando las paritarias entre el Gobierno y sus trabajadores, no son suficientes para la entidad galena, para sostener una relación sin cortes de servicios y observar cómo se desarrollan las negociaciones de los empleados estatales. ¿Tiene FEMER voluntad de llegar a un acuerdo?”, planteó la conducción del Instituto.

El directorio obrero ratificó que si FEMER persiste con su interés de romper con la obra social, acudirá a la justicia por no respetar la cautelar que los obliga a abstenerse de aplicar corte de servicios a los afiliados. “No nos queda otro camino, porque en vez de aportar al diálogo, FEMER eligió la confrontación”.