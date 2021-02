Docentes vuelven a la actividad en escuelas entrerrianas

Escuelas y docentes se preparan para retornar a las aulas el 1º de marzo. Varias dudan si podrán hacerlo porque los inmuebles no están en condiciones.

Las clases comienzan este miércoles en las instituciones educativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), también en escuelas primarias de Jujuy; y en Santiago del Estero y Santa Fe con todos los docentes y estudiantes de 7º grado y 5º año para que puedan tener un cierre de sus actividades.

“Estas jurisdicciones van a empezar a desplegar una presencialidad cuidada y nuestro compromiso debe ser ir intensificando la presencialidad, con la mejora de los indicadores epidemiológicos”, manifestó sobre el tema el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien señaló que “son 14 jurisdicciones las que empiezan el 1° de marzo; Formosa lo hará el 2 de marzo; Río Negro y Neuquén el 3 de marzo, y así sucesivamente para que todas cumplan los 180 días de clases y tengan el despliegue de la presencialidad cuidada”.

En las localidades entrerrianas está estipulado el inicio del ciclo lectivo el 1° de marzo, pero desde este miércoles habrá actividades en algunas escuelas de Paraná en las que se decidió que se presenten sus docentes, de manera presencial o de forma online, en un contexto en el que rige para esta jornada una medida de fuerza definida el jueves por el Congreso Extraordinario de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que resolvió la realización de un paro de 48 horas que comenzó el viernes y se extiende hasta este miércoles, sosteniendo que no están dadas las condiciones para el regreso a las aulas.

Pero más allá de la pandemia, que en 2020 obligó a que las clases fueran virtuales, varios establecimientos remarcaron que las falencias edilicias también complican la vuelta a las aulas de manera presencial. En este sentido, Alejandra Bertello, rectora de la escuela N° 15 La Baxada, de Larramendi 2876, comentó a UNO que el viernes habrá día institucional de manera virtual y asimismo habrá una reunión on line el jueves con los supervisores para definir acciones para el inicio de las clases. En tanto, la próxima semana será la presentación del personal para resolver cuestiones administrativas. “Estamos organizando la escuela con los protocolos y vamos a seguir solicitando que nos resuelvan varias dificultades en la parte sanitaria del establecimiento. Eso es fundamental, porque a veces no se trata tanto de si el docente quiere o no quiere ir a la escuela, sino que hay que tener en cuenta si están dadas las condiciones en cuanto a infraestructura”, refirió.

En este marco, explicó: “Hay un baño en el que nos barretearon la puerta y quedó trabada de tal manera que no la podemos abrir. Todavía no hemos conseguido que vayan a arreglarla; lo venimos pidiendo desde principios del año pasado. Estamos esperando que desde la Departamental lo pongan en orden, así el conjunto de baños que tenemos puede estar en condiciones el 1° de marzo. Además, tenemos solamente tres ordenanzas para tres turnos y estamos viendo cómo podemos organizarnos, ya que partir de eso sabremos si es factible o no la apertura de la escuela en la fecha estipulada”.

“También estamos pidiendo personal para desmalezar y demás, y que nos arreglen los enchufes y otras cosas de instalación eléctrica”, dijo, y subrayó: “El inicio de las clases depende más ahora de la infraestructura. Debemos organizar pedagógicamente la escuela y saber con cuántos baños vamos a contar. En base a eso sabremos la cantidad de alumnos que podemos aceptar para que concurran de modo presencial y definir los grupos”.

Por otra parte, la rectora indicó: “En el establecimiento tenemos una obra y ya hablamos con la empresa constructora para cambiarlos a otro lugar, porque estaban ocupando algunas aulas y grupos de baños. Lo importante es que podamos disponer de la totalidad de los espacios para dar clases”.

Por otra parte, lamentó que no cuenten con servicio de Internet en el establecimiento, que está cortado desde mediados del año pasado y no han tenido respuestas, por lo que muchas veces los directivos que asisten a la institución deben ocupar para trabajar el paquete de datos de sus celulares personales.

Andrea Romero, directora de la escuela Primaria Benjamín Terán, de Yapeyú 549, también compartió las dificultades que preocupan a la comunidad educativa previo al comienzo del ciclo lectivo: “Nosotros tenemos un problema muy serio en todo el barrio ya desde antes de la pandemia, que es que cada dos por tres no hay agua. Pero además tenemos dificultades con el tanque de la escuela. De eso ya está en conocimiento el área de Infraestructura de la Provincia”, expresó.

También en esta institución están sin Internet, a pesar de la relevancia que cobró la virtualidad en 2020, que llegó para quedarse. Al respecto, confió a UNO: “No tenemos Internet y la cooperadora no pudo hacer eventos el año pasado para recaudar dinero. Además, Departamental nos entregó algunos cheques para insumos para Covid, pero pagaron solo cuatro meses y lo demás también salió de la cooperadora, son recursos que se terminan; dicen que estos días nos pagarán lo que nos deben”.

No obstante, destacó que algunas cuestiones sí fueron resueltas: “La cuadrilla del Consejo General de Educación (CGE) limpió tanques de agua y canaletas, y también se realizaron fumigaciones. Infraestructura está trabajado sobre un plan de emergencia para arreglar las paredes del comedor en los próximos días”, recalcó.

Protocolos

Andrea Romero contó que el jueves presentarán a la supervisora el proyecto de trabajo para el sistema mixto de clases, en el que un grupo reducido de alumnos asistirá presencial y otro hará las actividades de manera virtual. En tanto, el jueves y el viernes, durante el día institucional virtual seguirán ultimando detalles para el inicio del ciclo lectivo. “Hay un protocolo nacional y uno provincial en vigencia, pero cada institución debe adaptarlo a sus necesidades puntuales. Tenemos un equipo directivo, de docentes y ordenanzas, que la verdad está poniendo toda la fuerza en este proceso para volver a la escuela”. destacó.

Sergio Dines, rector de la escuela Secundaria N° 6 Lomas del Mirador, comentó que este miércoles se realizará en la institución la presentación docente, con la opción de participar de manera virtual o presencial. “Por la medida de fuerza damos las dos opciones”, dijo, y adelantó que habrá día institucional el viernes y también el 26: “Ambas jornadas se harán de manera virtual para que puedan estar todos. Un día institucional para preparar todo lo que es la organización de higiene, seguridad, lo que es el protocolo; y la siguiente es para organizar la cuestión pedagógica”, agregó.

Sobre los protocolos que implementarán, sostuvo: “Tiene que ver con que podamos contar con las medidas de seguridad suficientes como para poder estar medianamente tranquilos. Sabemos que es difícil, es todo un desafío tanto para los estudiantes como para los profesores cumplir con determinados protocolos que rompen con ciertas costumbres, como tomar mate, compartir vasos, el tema de los espacios. Estamos intentando llegar a las familias para que nos puedan ayudar, porque esto no se hace si no es entre todos, y eso es lo más difícil”.

Con respecto al sistema mixto que se estipula para el retorno a las aulas, refirió: “Hasta que no tengamos los grupos no sabemos bien cómo vamos a hacer. Iremos informando a las familias y nosotros vamos a ir definiéndolo institucionalmente. Habrá rotación de profesores y de clases para que todos puedan cumplir con las cargas horarias. La cantidad de alumnos se va a establecer dependiendo del tipo de aula, pero no serán más de 15 estudiantes en las más espaciosas, y ocho aproximadamente las más chicas. Lo que hay que tener en cuenta es el distanciamiento”, dijo a modo de conclusión.