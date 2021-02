Hernán Heinze asumió la dirección técnica de Don Bosco

Fuente de la noticia: Estación Plus Crespo

Don Bosco comenzó éste miércoles los trabajos de pretemporada; y con una gran novedad en su Primera División. Hernán Heinze tomó las riendas del Salesiano para el próximo torneo de la Liga Paranaense de Fútbol.

Y a la historia, el mismo protagonista se encargó de contarla en charla con La Fiesta del Fútbol: "Un día me buscó Yamil Ismail, charlamos por teléfono y me gustó como me planteó el tema", empezó relatando Heinze.

Y contó además lo siguiente: "Le pedí unos vídeos para ver del equipo; me gustó y seguimos hablando. Me vine acá a Paraná a charlar y así de fueron dando las cosas.

También confesó: "Le pedí al presidente un poco mas de tiempo para decidir porque tenia una oferta, no del.mismo torneo pero si de una categoría superior, y cómo no se dio ya arrancamos con esto", manifestó.

Acompañan a Hernán Heinze en su cuerpo técnico Daniel Malavella, ex jugador de Don Bosco y el Profesor Juan Magnano.