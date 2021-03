Humberto Giménez: "Crespo está para hacer mucho más de lo que se está haciendo"

Tras el discurso anual del intendente, el presidente del bloque Frente Justicialista Creer Entre Ríos, Humberto Giménez, sostuvo que "a una gestión no sólo hay que evaluarla por lo que hace, sino por lo que potencialmente podría llegar a hacer".

A minutos de haber finalizado la apertura de Sesiones Ordinarias 2021 del Concejo Deliberante de Crespo, el justicialismo dio su primera impresión del discurso inaugural. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el presidente del bloque, Humberto Giménez, afirmó que "hay muchas cosas que están pendientes. La sensación es de que tuvo sabor a poco la reseña de lo que fue el año pasado y las propuestas para el 2021 han sido bastante acotadas".

Desde un concepto político y generalizado, el concejal analizó: "A una gestión no sólo hay que evaluarla por lo que hace, sino por lo que potencialmente podría llegar a hacer. Creemos que Crespo está para hacer mucho más de lo que se está haciendo. Nos parece que está un poco quedada la gestión, que se podría hacer mucho más con los recursos con que cuenta la Municipalidad".

Al momento de marcar sus diferencias, el edil detalló algunos aspectos: "Se tiene prevista una erogación de 15 millones de pesos para arreglos de parques, plazas y paseos, mientras que 2.500.000 pesos se destinarán a viviendas -es decir-, una sexta parte. No compartimos ese criterio, porque el techo propio es una cuestión fundamental para una familia. Por otra parte, sabemos lo que cuesta un terreno en Crespo y lo importante que sería entonces contar con un banco de tierra como para poder acceder a viviendas sociales. Hoy si tuviéramos la posibilidad de conseguir financiamiento de la Provincia o de Nación para construir casas, no tenemos dónde hacerla. Es un planteo que hay que hacerse. Me parece que faltaron algunas propuestas que sean más abarcativas para la sociedad en general. Hace falta mantenimiento de calles y hay muy poco movimiento de la obra pública, porque recordemos que de las 25 cuadras de pavimento que están en el presupuesto aprobado, son por consorcio".

El concejal justicialista se expresó dispuesto a trabajar en proyectos "que persigan el interés de ayudar a los que más lo necesitan y que se atiendan las demandas diarias de los vecinos de la ciudad".