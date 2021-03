Agmer instaló una carpa frente al Consejo de Educación para forzar acuerdo salarial

En la mañana del martes, Agmer comenzó a montar una carpa en el centro cívico, frente al Consejo General de Educación (CGE), en una de los laterales de Plaza Mansilla, cerca de Casa de Gobierno. "Hemos resuelto instalar una carpa que tiene historia, que tiene memoria, que es simbólica de todas nuestras luchas. Esta carpa se instala en esta Plaza Mansilla y no se mueve hasta no recibir una propuesta salarial que dé cuenta de nuestras demandas", anunció Marcelo Pagani, secretario general de Agmer durante el acto que se realizó en la explanada de Casa de Gobierno.

El conflicto se disparó tras la falta de acurrdo en la mesa paritaria salarial entre el Gobierno y los sindicatos docentes.

El viernes 19 de febrero se realizó la tercera audiencia paritaria: entonces el Gobierno ofreció un 15% de aumento salarial más el blanqueo de las sumas en negro que paga desde octubre, que para el cargo testigo, el maestro de grado sin antigüedad, supuso una suba de un 26%. Pero esa propuesta no satisfizo las aspiraciones docentes, que reclaman la «recuperación» de lo perdido frente a la inflación en 2020, 36,1%, más una pauta para 2021. No hubo entendimiento posible, aunque el Ejecutivo decidió pagar igual la mejora.

En ese marco, Agmer dispuso un paro de 72 horas, que concluye mañana y este martes movilizó al Centro Cívico. "Estamos nuevamente en la calle porque vamos a dar todas las peleas", lanzó Pagani. "Los trabajadores no somos variable de ajuste", aseguró, y ponderó la «unidad» del gremio, unidad que se construyó «mucho antes de la pandemia». En la pandemia, justamente, dijo que el Gobierno votó una Ley de Emergencia a través de la cual «pretendía que los trabajadores, jubilados y activos, paguemos el costo de la pandemia. Y fuimos con una estrategia que no nos gustaba, pero era la que nos quedaba a mano. Fue en la Justicia que dimos la batalla: hoy a ningún jubilado y a ningún activo con salario por debajo de los $100 mil les descuentan un solo centavo por Ley de Emergencia», replicó Entre Ríos Ahora.

Reprochó que el Gobierno no abriera la paritaria en 2020 y no otorgara aumentos durante el último año. «De mil maneras intentamos hacer visible nuestro reclamo. Pero también planteamos que era fundamental abrir una paritaria de condiciones laborales para discutir nuestra estabilidad, la infraestructura, el transporte, salud laboral, pero necesitábamos discutir este contexto excepcional por el que atravesamos. y no lo entendieron. Recién en febrero logramos que esa convocatoria ocurriera. Y logramos imponer la agenda. Los dos encuentros que tuvimos los valoramos», resaltó.

Pero en materia salarial las negociaciones no llegaron a buen puerto. «Tuvimos una paritaria salarial que, lamentablemente, fue vaciada por el propio Gobierno. No hubo posibilidad de una verdadera discusión acerca de lo que nosotros habíamos definido: recuperar la pérdida por inflación de 2020 y un acompañamiento de la inflación de 2021, porque el deterioro de nuestro salario no da para más. La respuesta fue un 15% de aumento y el blanqueo de un bono. Por eso el rechazo, por eso el plan de acción que votamos en el congreso, y por eso hoy tenemos un índice de adhesión del 95%. Ese 95% de compañeros que le dicen al Gobierno que debe presentar una propuesta salarial que dé cuenta de nuestro deterioro», subrayó.