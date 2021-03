No es necesario inscribirse en el Hospital para los turnos de vacunación Covid

Desde el hospital de Crespo confirmaron que ya recibieron el listado de personas que se inscribieron vía internet y que están organizando los turnos. Las únicas personas que podrán inscribirse en el hospital son quienes no tengan internet o no registren manejo de nuevas tecnologías.

Fuente de la noticia: Estación Plus Crespo

Desde el hospital confirmaron a FM Estación Plus Crespo que a partir del día 11 de marzo, las inscripciones para Vacunación Covid 19, continuarán sólo de forma virtual (a través de la página www.entrerios.gov.ar/vacunate salvo excepciones: adultos mayores que no accedan a internet o no registren manejo de nuevas tecnologías.

Estos últimos pueden acercarse al área de estadísticas del efector o a la Casa del Adulto Mayor que pertenece a la órbita del Municipio de Crespo.