Colectan firmas en Crespo para pedir "flexibilización" de los protocolos escolares

"Padres Autoconvocados Crespo" es el nombre con que un buen números de familias con niños/as y adolescentes en edad escolar, ha decidido llevar adelante gestiones tendientes a lograr una morigeración de los protocolos aplicados al ciclo escolar 2021.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Silvina Fail -vocera del grupo de padres-, explicó: "Comenzamos a conversar este tema antes de que empiecen las clases, más precisamente a partir de que nos convocaron a reunión en las escuelas y nos presentaron los protocolos para niños/as y adolescentes. Notamos que el uso del barbijo y otras cuestiones preocupaba a muchos padres, así que empezamos a juntarnos, a charlar y ver lo que podíamos hacer. Constituimos un movimiento social, creado en forma genuina por una causa común. No tenemos bandera política ni religiosa, sólo nos une la lucha por la defensa de la salud de nuestros chicos".

"Consideramos que el protocolo que se está aplicando en las escuelas es demasiado estricto, muy duro para que los niños lo cumplan sin consecuencias, e incluso los docentes. Esta lucha no es contra las escuelas ni directivos ni educadores, porque ellos están viviendo una situación igual que los chicos", dijo la mamá que hizo público el planteo y agregó: "La situación epidemiológica de la provincia de Entre Ríos es de DISPO (Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio), entonces creemos que con cumplir el distanciamiento social y sostener las medidas de higiene, no sería necesario el uso del barbijo, que al ser en forma permanente, conlleva un montón de efectos negativos y nocivos para la salud. Esa es una de las razones fundamentales, ya que los chicos lo tienen que usar en todo momento. Pero no es sólo el uso del barbijo, porque los alumnos tampoco pueden juntarse en los recreos, no pueden socializar, no pueden jugar. Ellos han estado un año sin poder ir a la escuela y ahora vuelven con un montón de cosas que no pueden hacer, pero son las mismas acciones que sí hacen en un club, en la pileta, en un parque, en un cumpleaños o un restaurante. No entendemos por qué en el espacio escolar tienen entonces que ser tan riguroso, afectando su bienestar físico, psíquico y social. Es una situación que nos preocupa mucho".

En cuanto ala planificación de las gestiones, Fail confirmó: "Presentaremos una nota en el Consejo General de Educación, en cada escuela primaria y secundaria de Crespo, elevaremos la misma al Ministerio de Salud provincial, al COES provincial y al local. Queremos llegar a todos los niveles que puedan tener injerencia en el tema como para decidir una flexibilización del protocolo. Hay numerosos comercios adheridos en la ciudad, que cuentan con las planillas para firmar, o bien quienes nos conocen a los padres autoconvocados, también nos pueden contactar para expresar su apoyo. Pensábamos ya presentar las planillas, pero dada la buena repercusión que el tema ha tenido, continuaremos colectando firmas hasta el lunes".

"Hay escuelas que están cumpliendo el protocolo con total rigidez y otras que han sido más flexibles", comentó la mamá acerca del día a día de los escolares y acotó: "A nivel nacional hay un antecedente de resolución de que el barbijo es una sugerencia y no es obligatorio, como así tampoco el no uso es motivo de sanción o pena".