Recuperan una pieza de la historia radioteatral en Entre Ríos

Corría 1987 y la “primavera democrática” que aún perduraba en el país luego de las elecciones de 1983, se oxigenaba con vientos de apertura en lo político y cultural. En Entre Ríos diversas iniciativas artísticas tomaban forma nacidas de la inquietud de inquietos creativos.

En Maria Grande, Terry Miguez entusiasmaba a un grupo de aficionados a la actividad filodramática de esa localidad y estrenaba el radioteatro “José Antonio, el perseguido”.

Cada viernes, la emisión semanal de la producción –escrita, dirigida y producida por Míguez- convocaba a cientos de oyentes. El punto de encuentro entre artistas y público estaba en otra de las novedades de la época: FM María Grande, histórica emisora que por entonces había comenzado su labor sumándose a otras radios que comenzaban a operar en la provincia.

“El pueblo estaba pendiente de cada capítulo”, recuerda Marcelo Amorosi a El Diario. El actor, director y productor nacido en María Grande, recuerda que por aquel entonces tenía 10 años de edad y no olvida la expectativa con que cada semana “el pueblo” fijaba el dial en la emisora de FM para seguir las alternativas del radioteatro. La producción movilizó a un grupo de reconocidos integrantes de la comunidad mariagrandense. En total participaron alrededor de 30 personas, desde profesionales como escribanos, directivos de colegios, fotógrafos, y gente común. Todos coordinados por la dirección de Terry Míguez.

La historia se extendió durante 25 capítulos, grabados en vivo en estudio, con un promedio de duración de algo más de 20 minutos cada uno. “José Antonio, el perseguido”, narraba la historia de una persona que –como vagabundo y golondrina- recorre la campaña entrerriana porque es perseguido, hasta que llega a un pueblo y se enamora. Y decide permanecer en el lugar, pese a los riesgos que significa su decisión.

En cierto sentido, hay algo de autobiográfico en el relato, ya que Terry Míguez –autor de la historia- llegó a María Grande en una compañía circense que integraba y con la que había recorrido buena parte del país. En la localidad, decidió quedarse a vivir y se estableció para formar su familia.

De todos modos siempre continuó ligado al ambiente artístico de la zona, señala Amorosi, quien impulsó la recuperación del radioteatro y ayer logró que ayer, a las 19.30, vuelva a emitirse nuevamente. El actor, director, y realizador cinematográfico trabajó junto a Nicolás Dimota y Carlos Badaraco para filtrar y recuperar las cintas originales en que se había registrado el trabajo y para remasterizarlas y pasarlas a formato digital.

“Fue una tarea intensa, pero que realizamos con mucho entusiasmo”, expresó el artista. “No esperamos retribución económica alguna”, agregó. “Lo que nos movilizó es la satisfacción de que este trabajo prácticamente desconocido en la provincia pueda volver a escucharse y lograr que no se pierda”.

REVALORIZACIÓN

“Para mí siempre es importante revalorizar lo que hemos hecho en materia cultural en la provincia. Y rescatar y poner en valor producciones como éstas es una satisfacción”, confía Amorosi, que a fines del año pasado tomó contacto con la viuda de Míguez, para saber si aún existían las cintas del radioteatro.

“Siempre supe que el material lo tenía ella y hablando un día con gente de la radio, les comenté que tenía la idea de darlo a conocer nuevamente y nos entusiasmamos”.

“Fui hasta la casa de la señora y le pregunté si aún conservaba el material y mis intenciones. Después de un momento de silencio intenso, me dijo que esperara. Salió de la habitación y luego de un tiempo regresó. Traía una caja de zapatos y me la entregó. En su interior estaban los 17 cassettes TDK con todo el material. Me quedé impactado. Fue emocionante saber el trabajo de mucha gente del pueblo que había ahí”.

Allí comenzó la tarea de recuperación técnica, que no fue sencilla. Exigió un cuidado especial, ya que “se notaba el paso de los años en las cintas originales”. Muchos cassettes tenían hongos en las cintas y hubo que llevar adelante una delicadísima tarea de limpieza que concluyó con el paso a formato digital.

Con la satisfacción de haber concretado su objetivo y cumplido lo que prometió a la viuda del creador del radioteatro, Amorosi reitera que el rescate es una iniciativa que se concretó “de manera totalmente desinteresada”. “Ganamos la satisfacción y la alegría de saber que éste material no quedará guardado en una caja de zapatos y terminará perdiéndose para siempre. De alguna manera, rescatamos un fragmento de la historia cultural de la provincia”.