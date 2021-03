Pidieron autorización para un "cumpleaños", pero funcionó como "boliche bailable"

Las habilitaciones específicas y los protocolos parecieran ser un buen atenuante para esta etapa de la pandemia, sin embargo hay quienes se exceden en las posibilidades que otorga el sistema. La actividad de contralor encarada por personal municipal y efectivos policiales de Nogoyá, permitió descubrir una situación de esta índole.

Tras la intervención, el subjefe Departamental Nogoyá, Osvaldo Franco, confirmó a FM Estación Plus Crespo: "En la noche de este viernes, alrededor de las 23:00, personal municipal requirió nuestra presencia en un inmueble ubicado en calle Evaristo Carriego -entre Bv. España y Tucumán- de esta ciudad, donde ha sabido funcionar un local bailable en el período pre-pandemia. Al arribar, se constató que se estaba desarrollando un evento no autorizado, dado que las características del mismo no coincidían con el permiso tramitado".

"Estaba autorizado un evento de cumpleaños y la inspección constató que estaba funcionando un boliche bailable", afirmó el funcionario, al tiempo que dio cuenta que "se contabilizaron unas 150 personas en el lugar, quienes en su mayoría comenzaron a retirarse con prontitud". No obstante, se "procedió a labrar un Acta de Infracción inherente al responsable y propietario del local y se comunicó vía telefónica de lo acaecido a la Secretaría del Juzgado Federal de Paraná, desde donde se nos brindaron directivas al respecto", sostuvo el subjefe.

Quien estuvo este fin de semana a cargo de la seguridad de ese departamento, indicó que "hubo confección de actas y notificación de Incumplimiento a Normativas en vigencia -DNU 168/21-, al responsable de dicho evento. Además, se dispuso la no continuidad del evento, ya que no estaba habilitado. Se tomaron placas fotográficas y registros fílmicos, que serán anexadas a las actuaciones para la oportuna determinación de responsabilidad que pudiera penarse".