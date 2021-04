Hernán Jacob sobre el baile en el Castillo: "No ha sido una experiencia buena para la ciudad"

El Ejecutivo de Crespo hizo un análisis de las condiciones en que se desarrolló el 6º Gran Baile Alemán el último fin de semana y se anunció que ante los resultados de esta "prueba piloto", la decisión es no otorgar nuevas habilitaciones para eventos de estas características.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, el secretario de Economía, Hacienda y Producción, Hernán Jacob, manifestó que "no ha sido una experiencia buena para la ciudad. Hubiésemos preferido que la ciudad trascendiera por todas las cosas que hemos hecho positivamente y por el modo en que logramos transitar este difícil año de enfermedad. Lo hemos sabido sobrellevar de una manera mucho más positiva que en otros lugares del país y del mundo. Sin embargo, repercutió esto que cobró notoriedad por las imágenes, que exceden un poco lo que se puede y no se pueda hacer, para no correr riesgos sanitarios. La fuerza de las imágenes hace que haya tenido la repercusión que tuvo y tampoco lo podemos negar. Jamás dejamos de poner la cara en las situaciones, aún cuando no son del todo favorable como en este caso".

"Esto era un primer ensayo de cómo funcionaba la realización de este tipo de actividades, que hacen a la cultura de nuestra comunidad y nuestra región", dijo Jacob y agregó: "Esto llegó como tantas otras instituciones que han recurrido al municipio, para que se autorice la realización de determinadas actividades, porque estaban en una situación límite entre lo que se puede y no se puede hacer. Nosotros a los efectos de promover la posibilidad de que cada uno pueda retornar a cierta normalidad, lo autorizamos, atento a los protocolos para eventos publicados por la Provincia de Entre Ríos en su página web. La idea era habilitar la reunión en espacios semi-cerrados y que el baile se efectúe en espacio abierto. Luego las inclemencias del tiempo y los pronósticos hicieron que los organizadores -con conocimiento del municipio-, readapten la propuesta al salón. Se dio lo que es de público conocimiento, que por ahí excede los límites de la autorización".

El funcionario señaló que existieron criterios que fundamentaron la autorización y en tal sentido, comentó: "No estamos de acuerdo con la tolerancia a la clandestinidad, sino que preferimos asumir la responsabilidad como funcionarios", dijo Jacob al recordar que esta gestión prioriza en sus políticas la libertad individual y agregó: "La enfermedad no se ha ido, probablemente en este año tampoco la podamos doblegar, tenemos que seguir teniendo cuidado, por eso trabajamos mucho en los recaudos personales a tomar. La sociedad toda está sabiendo de esta situación de pandemia y -no dejamos de reconocer que hubo un exceso- creo que en alguna medida porque hacía un año que no se realizaba. Uno ve que la gente estaba muy contenta, porque las tradiciones alemanas son muy caras a los afectos de un sector importantísimo de esta comunidad. No era una fiesta para la tercera edad, sino que era familiar y nadie quiere que un integrante se enferme o la pase mal".

Desde el punto de vista legal, Hernán Jacob precisó que "las consecuencias están fijadas en el mismo DNU que regula estas cuestiones. Es la presunta comisión del delito tipificado por el art. 205 del Código Penal, que sanciona a quien no asume la responsabilidad y no cumpliere las medidas tendientes a evitar la propagación de la pandemia. Allí están las sanciones que existen y son operativas por mandato de ese Decreto Nacional. Nosotros realizamos el control a la gente en el acceso, y el inicio del evento, constatándose el cumplimiento de la pautas que se establecían. Fue ya en el baile donde se dio la situación que todos conocemos".

En relación a las actividades culturales o recreativas futuras con este formato, el secretario municipal afirmó: "En este esquema, no vamos a autorizar nuevas actividades de este tipo. La situación sanitaria de la ciudad no marca hoy una segunda, tercera o cuarta ola, como en otros lugares. No son esos los datos que surgen del sistema de seguimiento municipal con el cual se monitorea la evolución de la enfermedad en el ámbito de la ciudad. Actualmente tenemos 17 casos activos y 23 contactos estrechos, es decir 40 personas alcanzadas, que no implican un contexto de estar cerca del descontrol o un escenario que nos ponga en riesgo de incremento inminente. No obstante, dada la repercusión negativa que ha tenido -sobre todo en medios nacionales- no vamos a continuar con esto. Sí fiestas privadas, en tanto y en cuanto los números estadísticos nos digan que no está creciendo en forma peligrosa el contagio", concluyó.