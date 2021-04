Venta de carne clandestina y malos olores derivaron en un allanamiento

Estacion Plus Crespo

Diversas denuncias de vecinos de la zona Norte de Paraná, se expresaron indignados por la venta de carne clandestina y emanación de olores nauseabundos en las inmediaciones de sus viviendas. Sus denuncias propiciaron que el personal de la Dirección Prevención Delitos Rurales, Brigada Paraná, irrumpa en el comercio en cuestión, contiguo al domicilio particular, donde se notificó al titular sobre el procedimiento que ordenó la justicia.

El jefe de la Brigada, Leandro Peralta, confirmó a FM Estación Plus Crespo que "se localizó y precedió al secuestro de carne bovina y porcina sin sellado sanitario reglamentario y sin documentación, lo cual da cuenta que la misma no proviene de establecimiento faenador habilitado. Se advirtió que la carne presenta coloración oscura, sangrado y restos de tierra y pasto. No son las condiciones de salubridad que la ley exige para la comercialización".

El funcionario sostuvo que conjuntamente "se hallaron sierras, cuchillos y elementos propios de la práctica de faena. En tanto, en el interior del comercio se secuestró un arma de fuego -tipo pistola- calibre .22, no pudiendo el titular justificar su tenencia, ni acreditar la propiedad de la misma".

El resultado fue contundente y comprometen la situación procesal del carnicero. Fruto del allanamiento, la justicia ya dispone de los elementos para evaluar la responsabilidad y eventual pena del acusado.

"Los elementos secuestrados fueron elevados como material probatorio en la causa instruida por infracción a la Ley Provincial N° 7292 - Decreto Reglamentario 2285/84. Paralelamente, se inició un Legajo por Tenencia Ilegal de Armas, quedando el propietario supeditado", precisó Peralta.